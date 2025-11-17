18°
Lago Puelo
17 de Noviembre de 2025
comarca-andina
Por Redacción Red43

Día de la Conciencia Negra: Invitan a una jornada de memoria, cultura afro y Capoeira Angola

Este sábado habrá una jornada abierta de reflexión, memoria y cultura afrodescendiente, con conversatorios, homenajes y una Roda de Capoeira Angola a cargo del Grupo Fundo do Quintal, en el marco del Día de la Conciencia Negra.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo anunció una actividad especial para este sábado 22 de noviembre a las 14 en Cultura Puelo, donde se llevará adelante una jornada dedicada a la historia, la resistencia y la identidad afrodescendiente, en el marco del Día de la Conciencia Negra. La propuesta combinará reflexión, arte, movimiento y encuentro, con la presencia del Grupo Fundo do Quintal (Mestres Dedeco y Nado, y el Prof. Saci Pererê).

 

El encuentro invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de un espacio abierto que busca visibilizar la lucha del pueblo afro, honrar su legado cultural y promover una sociedad libre de racismo y discriminación.

 

 

Tarde de reflexión y celebración

 

La actividad comenzará a las 14 con la apertura oficial. Luego, a las 14:15, se desarrollará un Conversatorio sobre Quilombo dos Palmares, uno de los símbolos más importantes de la resistencia afro-brasileña.
A las 15, habrá un momento especial de Homenaje a las mestras da vida, seguido a las 15:15 por una Roda abierta de Capoeira Angola, donde toda la comunidad está invitada a participar y vivenciar esta expresión cultural que combina arte, juego, música y resistencia.
El encuentro cerrará a las 17:30 con una compartida comunitaria, además de contar durante toda la tarde con feria y bufet.

 

Por qué se conmemora el Día de la Conciencia Negra

 

Cada 20 de noviembre se recuerda a Zumbi dos Palmares, líder del mayor quilombo del Brasil colonial y figura emblemática de la lucha por la libertad.
Es una fecha que invita a reflexionar sobre la historia afrodescendiente, reconocer su aporte cultural y reafirmar el compromiso con la igualdad y la no discriminación.

 

 

 

O.P.

 

