Día de la Conciencia Negra: Invitan a una jornada de memoria, cultura afro y Capoeira Angola

La Municipalidad de Lago Puelo anunció una actividad especial para este sábado 22 de noviembre a las 14 en Cultura Puelo, donde se llevará adelante una jornada dedicada a la historia, la resistencia y la identidad afrodescendiente, en el marco del Día de la Conciencia Negra. La propuesta combinará reflexión, arte, movimiento y encuentro, con la presencia del Grupo Fundo do Quintal (Mestres Dedeco y Nado, y el Prof. Saci Pererê).

El encuentro invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de un espacio abierto que busca visibilizar la lucha del pueblo afro, honrar su legado cultural y promover una sociedad libre de racismo y discriminación.

Tarde de reflexión y celebración

La actividad comenzará a las 14 con la apertura oficial. Luego, a las 14:15, se desarrollará un Conversatorio sobre Quilombo dos Palmares, uno de los símbolos más importantes de la resistencia afro-brasileña.

A las 15, habrá un momento especial de Homenaje a las mestras da vida, seguido a las 15:15 por una Roda abierta de Capoeira Angola, donde toda la comunidad está invitada a participar y vivenciar esta expresión cultural que combina arte, juego, música y resistencia.

El encuentro cerrará a las 17:30 con una compartida comunitaria, además de contar durante toda la tarde con feria y bufet.

Por qué se conmemora el Día de la Conciencia Negra

Cada 20 de noviembre se recuerda a Zumbi dos Palmares, líder del mayor quilombo del Brasil colonial y figura emblemática de la lucha por la libertad.

Es una fecha que invita a reflexionar sobre la historia afrodescendiente, reconocer su aporte cultural y reafirmar el compromiso con la igualdad y la no discriminación.

O.P.