Taccetta niega cita con Milei y exige que Nación vuelva a mirar al interior

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a las versiones periodísticas sobre una posible reunión con el presidente Javier Milei, desmintiendo haber recibido una invitación formal para un encuentro en la Casa Rosada.

Taccetta señaló que el gobernador le había consultado sobre esas noticias, pero aclaró que la convocatoria no llegó a la intendencia.

No obstante, valoró la posibilidad de concretar un encuentro con el Presidente, calificándolo como un "honor" y una "oportunidad única" para plantear las necesidades de Esquel, especialmente en un contexto de dos años donde el gobierno nacional no ha puesto la mirada en el interior del país.

La Necesidad de Obras Financiadas por Nación



El eje central que Taccetta buscaría plantearle a Milei es la necesidad de financiamiento para obras de infraestructura que acompañen el crecimiento de la ciudad.

El intendente destacó que ya se están ejecutando gestiones importantes que estaban postergadas hace años, como la captación de agua, la subestación de Legua 7 y la obra de gas.

En este sentido, hizo hincapié en la obra eléctrica de Legua 7 como una de las más importantes para el crecimiento de Esquel y Trevelin, ya que es fundamental para proyectos de inversión como el Hotel Carao -al que calificó como la obra privada más importante en la historia de la ciudad que requiere dotarse de energía eléctrica- o el Parque Industrial y la posibilidad de gas para viviendas e industrias, entre otras.

