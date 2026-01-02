11°
Esquel, Argentina
Viernes 02 de Enero de 2026
02 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Viernes con temperatura en ascenso y ráfagas de viento en Esquel

El primer viernes del año se presentará con nubosidad variable.
La ciudad de Esquel transita este viernes 2 de enero con condiciones climáticas estables pero marcadas por la presencia del viento. Según los datos del servicio meteorológico, la mañana comenzó con el cielo mayormente nublado y una temperatura de 13°C, condiciones que invitan a una planificación cautelosa para las actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

 

 

Hacia la tarde, se espera que la nubosidad disminuya levemente para pasar a un estado parcialmente nublado, permitiendo que el termómetro alcance una máxima de 26°C. Sin embargo, el gran protagonista de la jornada será el viento del sector sur, que se intensificará a partir del mediodía con velocidades constantes de entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

 

 

Para el cierre de este viernes, la noche se presentará con un descenso gradual de la temperatura hasta los 21°C. Se mantendrá la nubosidad parcial y el viento continuará soplando con intensidad moderada, con ráfagas similares a las de la tarde, antes de calmarse hacia la madrugada del sábado. Cabe destacar que para todo el día la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, asegurando una jornada seca en toda la región.

 

 

