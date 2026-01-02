11°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 02 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutpolicia
02 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Día Internacional del Policía: Una vocación de servicio que trasciende fronteras

Cada año, esta fecha invita a reconocer el compromiso de quienes velan por la seguridad pública
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este 2 de enero se conmemora el Día Internacional del Policía, una jornada establecida para honrar la labor de aquellos efectivos que, con dedicación y compromiso, trabajan diariamente por la seguridad ciudadana. Esta profesión, marcada por una profunda vocación de servicio, implica muchas veces arriesgar la propia vida para mantener el orden y proteger a la comunidad.

 

 

Un suceso histórico en México

El origen de esta fecha se remonta a un violento acontecimiento ocurrido el 2 de enero de 1927 en el Penal de Andónegui, ubicado en Tampico, Tamaulipas (México). Durante aquella jornada, se desató un motín de gran magnitud en el que varios policías perdieron la vida mientras intentaban retomar el control de la situación

 

 

A raíz de este trágico suceso, surgió la iniciativa de rendir un homenaje permanente a los policías caídos en cumplimiento de su deber. La primera conmemoración oficial se realizó en 1932 bajo la denominación de "Día del Gendarme". Con el paso de los años, el reconocimiento se extendió fuera de las fronteras mexicanas, consolidándose globalmente como el Día Internacional del Policía.

 

 

Reconocimiento a la labor diaria

Más allá del recordatorio histórico, la fecha funciona hoy como un espacio para poner en valor el trabajo administrativo, preventivo y operativo que realizan las fuerzas de seguridad. El mantenimiento del orden público y la prevención del delito son pilares fundamentales para la convivencia social, tareas que el personal policial desempeña los 365 días del año.

 

 

Desde la Dirección de Documentación Educativa se recuerda esta efeméride como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de las instituciones de seguridad en el marco democrático y el respeto hacia quienes visten el uniforme con integridad.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Verano y naturaleza: Qué hacer ante la picadura de una viuda negra o una yarará
2
 Madrugada fatal en el inicio del 2026: una víctima en un incendio de una vivienda en Comodoro
3
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
4
 ¿Salís el primero? Todo lo que tenés que saber sobre la veda de fuego en la zona
5
 Sofi & Roll trae la mística del rock nacional a la noche de Esquel
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -