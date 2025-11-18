14°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 18 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Mariana, la beba que vino al mundo dentro de un auto, en medio del temporal

Su mamá llegó al Hospital de Comodoro Rivadavia con trabajos de parto. Fue atendida en el vehículo por enfermeras porque no pudo bajar debido al intenso viento.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una joven embarazada vivió momentos de gran tensión este lunes en Comodoro Rivadavia, no solo el gran vendaval de viento que causaba graves destrozos en la ciudad, sino que ya estaba en proceso de parto.

 

En medio de una alerta roja que afectaba a la ciudad y que prohíbe a la gente circular por las calles, la joven fue trasladada de urgencia en la madrugada de este lunes y terminó dando a luz a su beba dentro del vehículo, en el acceso al Hospital Alvear.

 

El alumbramiento ocurrió cerca de las 05:00h cuando Mariana comenzó con el trabajo de parto y se trasladó al hospital por sus propios medios. Al llegar al nosocomio, advirtió que no podía bajar y pidió ayuda al personal de enfermería.

 

Enfermeros asistieron el parto dentro del vehículo, logrando que la recién nacida, también llamada Mariana, llegara al mundo en buenas condiciones. Madre e hija fueron trasladadas a una sala para completar la atención médica. La mujer, madre de otros seis hijos, se encuentra estable, al igual que la beba. Un milagro en medio del temporal que afectó a la ciudad petrolera

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Cuatro focos en la Comarca Andina: brigadistas trabajan para contener un incendio activo
3
 La gerencia de Aerolíneas Argentina promete a Esquel mantener vuelos de verano pese a la reducción de aeronaves
4
 El futuro es accesible: la UNPSJB estrena "SOLIDX", el traductor de lengua de señas creado por futuros analistas programadores
5
 Múltiples focos activos en el Dique Florentino Ameghino tras el avance por la línea de alta tensión
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -