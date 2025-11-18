Mariana, la beba que vino al mundo dentro de un auto, en medio del temporal

Una joven embarazada vivió momentos de gran tensión este lunes en Comodoro Rivadavia, no solo el gran vendaval de viento que causaba graves destrozos en la ciudad, sino que ya estaba en proceso de parto.

En medio de una alerta roja que afectaba a la ciudad y que prohíbe a la gente circular por las calles, la joven fue trasladada de urgencia en la madrugada de este lunes y terminó dando a luz a su beba dentro del vehículo, en el acceso al Hospital Alvear.

El alumbramiento ocurrió cerca de las 05:00h cuando Mariana comenzó con el trabajo de parto y se trasladó al hospital por sus propios medios. Al llegar al nosocomio, advirtió que no podía bajar y pidió ayuda al personal de enfermería.

Enfermeros asistieron el parto dentro del vehículo, logrando que la recién nacida, también llamada Mariana, llegara al mundo en buenas condiciones. Madre e hija fueron trasladadas a una sala para completar la atención médica. La mujer, madre de otros seis hijos, se encuentra estable, al igual que la beba. Un milagro en medio del temporal que afectó a la ciudad petrolera