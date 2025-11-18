La UNPSJB celebra la innovación con su Expo de Productos de Software

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a través de la Facultad de Ingeniería, llevará adelante una nueva edición de la Exposición de Productos de Software, un evento que reúne los trabajos finales de los estudiantes de la carrera Analista Programador Universitario, sede Esquel. La actividad se realizará los días 18 y 19 de noviembre, a las 19 horas, en el Aula Magna de la Universidad.

La muestra constituye un espacio de celebración para la comunidad académica, en el que los flamantes estudiantes tendrán la oportunidad de presentar públicamente sus desarrollos tecnológicos. Según informaron desde la organización, los proyectos exhibidos representan soluciones innovadoras con potencial impacto tanto en la sociedad como en el desarrollo local.

Además de ser una instancia formativa, la exposición se plantea como un punto de encuentro entre el ámbito académico y el mundo cotidiano. El evento contará con la presencia de medios de comunicación, asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas, así como comerciantes, empresarios y público en general. La interacción entre estos sectores permitirá fortalecer vínculos y promover nuevas oportunidades de colaboración tecnológica.

Desde la Facultad de Ingeniería destacaron la importancia de este tipo de actividades, que no solo visibilizan el trabajo de los estudiantes, sino que también permiten acercar el conocimiento universitario a la comunidad y al sector productivo regional.

La invitación es abierta y gratuita para todos aquellos interesados en conocer los desarrollos locales y acompañar a los nuevos profesionales de la informática.

