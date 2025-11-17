Continúa el alerta por fuertes vientos: así está Sierra Colorada

Continúa el alerta meteorológico debido a la presencia de vientos fuertes con ráfagas que están provocando un significativo levantamiento de polvo y tierra, lo que compromete seriamente la visibilidad y puede afectar la salud respiratoria. La vigencia del Alerta rige durante todo el día de hoy, con picos de fuertes vientos hasta las 17 horas, o hasta previo aviso.

Recomendaciones de prevención y autoprotección

Se solicita a la población extremar las precauciones. La combinación de viento y tierra aumenta los riesgos, especialmente en la circulación y la exposición al exterior. Por la baja visibilidad y el polvo, se recomienda cubrir las vías respiratorias utilizando barbijos, pañuelos o bufandas para minimizar la inhalación de partículas, y proteger los ojos con anteojos de protección. En el hogar, evitar barrer el polvo exterior, y si es necesario, humedecer pisos y ambientes para fijar las partículas. En la vía pública, se aconseja suspender la circulación y permanecer en casa. Si es inevitable conducir, se debe reducir la velocidad al máximo; si la visibilidad se reduce a cero por la tierra, es fundamental detener el vehículo de forma segura fuera de la calzada o banquina y esperar a que el fenómeno amaine. Es crucial evitar circular cerca de estructuras como árboles, postes de luz, carteles o andamios. En el hogar, se deben asegurar todos los objetos que se encuentren en balcones, patios o techos y que puedan ser arrastrados por el viento, y cerrar puertas, ventanas y persianas para impedir el ingreso del viento y la tierra. Se pide a los ciudadanos mantenerse bajo techo y alejados de las ventanas.