Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel: el viento desprendió una rama y generó preocupación entre los vecinos

Esta mañana una rama se desprendió de un árbol en Harris 167 y generó preocupación entre los vecinos, que temían daños en el tendido eléctrico. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar. 
Por Redacción Red43

En el marco del alerta naranja por vientos fuertes que rige este lunes 17 de noviembre en gran parte de la provincia, un episodio generó alarma en un barrio esquelense. En la calle Harris al 167 una rama se desprendió de un árbol debido a las ráfagas y cayó sobre la vereda, provocando preocupación entre los vecinos, quienes temían que pudiera impactar en un cable de luz y ocasionar un problema mayor.

 

Ante la situación, una residente de la zona dio aviso a las autoridades y, de inmediato, Bomberos Voluntarios de Esquel se dirigieron al lugar para realizar la evaluación correspondiente y asegurar el área. El personal trabajó para despejar la zona y evitar cualquier riesgo adicional.

 

El episodio se suma a las diversas complicaciones que las condiciones climáticas están generando en toda la provincia, donde el viento se mantiene como el principal factor de riesgo.

 

Las autoridades solicitaron a los vecinos extremar las precauciones, evitar circular si no es necesario y mantenerse atentos a la evolución del clima.

 

 

R.G.

 

