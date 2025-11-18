“La Reina Blanca”, jefa de un ejército narco de 11 mujeres y 12 hombres: todos detenidos

En uno de los golpes más destacados a organizaciones narco neuquinas, la Policía Federal apresó a la apodada “Reina Blanca”, una mujer que no solo manejaba la comercialización de drogas sino también de armas de fuego en la comarca Cutral Co-Plaza Huincul. En un operativo que se concentró en el barrio General San Martín, se allanaron casi una veintena de domicilios y fueron apresadas 24 personas. Los procedimientos fueron supervisados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

De acuerdo a lo informado por la Policía Federal, el inicio de la investigación tuvo relación con denuncias anónimas de vecinos sobre la venta de estupefacientes y presencia de los denominados “soldaditos”, que se encargaban de vigilar una amplia zona y, si era necesario, intimidar a los que se quejaban sobre su accionar.

A partir de los datos aportados en los distintos soportes que en la actualidad promueven el MPF y la Policía neuquina, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del ministerio de Seguridad Nacional, empezó un seguimiento de los principales sospechosos. “Rápidamente dieron con una mujer apodada ‘la Reina Blanca’, quien, junto a un hombre señalado como su mano derecha, lideraba a una veintena de integrantes con distintos roles dentro de la estructura delictiva”, resaltaron en forma oficial sobre los resultados de las primeras pesquisas.

Con el avance de la investigación, determinaron que los integrantes de la banda criminal comercializan drogas y también armas de fuego a delincuentes que se acercaban en distintos horarios. Al respecto, indicaron que “dentro de un complejo habitacional se detectaron 18 unidades funcionales vinculadas a la banda, utilizadas para el acopio de armamento y sustancias ilícitas”.

En este marco, los allanamientos simultáneos se concentraron en los monoblocks del barrio General San Martín y en domicilios situados sobre las calles Ejército Argentino y San José y otros puntos de Cutral Co.

El despliegue policial permitió la detención de la principal sospechosa, la Reina Blanca y otras 11 mujeres, además de 12 hombres. En la mayoría de los casos, todos cuentan con un frondoso prontuario.

En cuanto al resultado de los secuestros, se incautaron dos pistolas de 9 y 22 milímetros, un revólver calibre 38 y un pistolón calibre 14. También se secuestraron más de dos centenares de cartuchos de diverso calibre y envoltorios con cocaína y marihuana listos para su venta. Por otro lado, un auto que presentaba varios impactos de bala, fue secuestrado y se presume que era utilizado en los enfrentamientos con bandas rivales.

Todas las personas apresadas son mayores y quedaron a disposición de la fiscalía con Gastón Liotard al frente, y el juez Ignacio Pombo, quien se encargaría de presidir la inminente audiencia de formulación de cargos por delitos como narcotráfico y tenencia ilegal de armas de guerra.

Junto con la droga, fueron incautados más de 400 mil pesos en efectivo y casi medio centenar de celulares.

Los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones contaron con el apoyo del Grupo de Irrupción de la Superintendencia de Operaciones Policiales y de la División Antidrogas Cipolletti, que concurrió con uno de sus perros detectores de drogas.