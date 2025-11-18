Tenía 14 años, fue a cazar con un amigo y todo fue tragedia: se le escapó un tiro y murió

El dolor se apoderó de la localidad de Jacinto Aráuz, en la provincia de La Pampa, tras conocerse el trágico deceso de un adolescente de tan solo 14 años, quien perdió la vida por un disparo accidental mientras cazaba junto a un amigo. Este doloroso episodio ha conmocionado a la comunidad local y ha reabierto el debate sobre la supervisión de actividades de caza en menores de edad.

Según fuentes oficiales, el joven fue identificado como Benjamín Zaikoski, oriundo de la vecina localidad de Abramo. Él y su amigo se encontraban en una zona conocida como Barrio Plan 5000, utilizando rifles de aire comprimido calibre 22 para practicar la caza, una actividad que muchos jóvenes de la región realizan sin equipamiento ni supervisión adecuada. Lamentablemente, durante la jornada, un disparo impactó en la parte posterior de la cabeza de Benjamín, alojándose en su mandíbula, lo que le causó graves heridas internas.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el amigo de Zaikoski tuvo que cargar con él varios metros hasta llegar a un lugar donde pudieran ser escuchados y auxiliados. Fue un vecino cercano quien, al escuchar los gritos de auxilio, alertó a las fuerzas de seguridad. Los agentes de la policía local intervinieron rápidamente y al encontrar al chico herido, constataron que estaba consciente, aunque en estado crítico y con pocas posibilidades de sobrevivir.

Después de recibir atención médica preliminar en el lugar, Benjamín fue derivado al hospital más próximo, General Acha, pero debido a la gravedad de su condición, fue trasladado posteriormente al Favaloro, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobreponerse a las severas lesiones y falleció convirtiéndose en una nueva víctima de los peligros que entrañan este tipo de actividades deportivas.

La comunidad y las autoridades se suman al dolor de la familia Zaikoski en estos duros momentos, y se mantienen vigentes las investigaciones sobre las armas involucradas, las cuales se encuentran ahora bajo custodia policial para determinar la legalidad de su uso y el contexto en el que ocurrió el trágico incidente.