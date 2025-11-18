Cooperativa 16 de Octubre: convocatoria a asambleas electorales

El Consejo de Administración de la Cooperativa “16 de Octubre” Ltda. ha emitido una resolución convocando a los señores asociados a las Asambleas Electorales de Distrito para Elegir Delegados. Estas se realizarán el día sábado 06 de diciembre de 2025, en el horario de 14:00 a 18:00 hs., con el fin de elegir a los representantes ante la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio N° 72 y a las Asambleas Extraordinarias que se convoquen durante su mandato.

La elección se llevará a cabo por distritos, según el domicilio registrado del asociado, en las siguientes ubicaciones:

Trevelin

DISTRITO Nº 1: Abarca a los asociados domiciliados al Norte del centro de la Avenida Laprida y su prolongación. Lugar de la Asamblea: Local de la Escuela Nº 57, ubicado en la intersección de la Avenida Fontana y Molino Viejo. Delegados a Elegir: 29 Titulares y 20 Suplentes (sobre 2.935 asociados al 30/06/25).

DISTRITO Nº 2: Abarca a los asociados domiciliados al Sur del centro de la Avenida Laprida y su prolongación. Lugar de la Asamblea: Local de la Escuela Nº 705, ubicado en John M. Thomas y Río Corintos. Delegados a Elegir: 32 Titulares y 22 Suplentes (sobre 3.171 asociados al 30/06/25).



Esquel

DISTRITO Nº 1: Abarca a los asociados domiciliados al noroeste de la intersección central de las avenidas Alvear y Fontana. Lugar de la Asamblea: Local de la Escuela N° 510, ubicada en calle Libertad N° 836. Delegados a Elegir: 39 Titulares y 26 Suplentes (sobre 3.918 asociados al 30/06/25).

DISTRITO Nº 2: Abarca a los asociados domiciliados al suroeste de la intersección central de las avenidas Alvear y Fontana. Lugar de la Asamblea: Salón de la Asociación Vecinal del Barrio Buenos Aires, ubicada en Pasteur N° 1020. Delegados a Elegir: 27 Titulares y 18 Suplentes (sobre 2.701 asociados al 30/06/25).

DISTRITO Nº 3: Abarca a los asociados domiciliados en la zona situada entre el centro de las avenidas Alvear y Ameghino. Lugar de Asamblea: Local de la Cooperativa "16 de Octubre", ubicado en Avenida Alvear 771. Delegados a Elegir: 40 Titulares y 27 Suplentes (sobre 3.963 asociados al 30/06/25).

DISTRITO Nº 4: Abarca a los asociados domiciliados al Noreste de la intersección de las Avenidas Ameghino y Fontana. Lugar de la Asamblea: Local de la Asociación Vecinal del Barrio 28 de Junio, ubicado en Pasaje 16 de Noviembre 2017. Delegados a Elegir: 51 Titulares y 34 Suplentes (sobre 5.128 asociados al 30/06/25).

DISTRITO Nº 5: Abarca a los asociados domiciliados al sureste de la intersección de las avenidas Ameghino y Fontana. Lugar de la Asamblea: Local del Grupo Joven del Barrio Ceferino, ubicado en Carlos Gardel y Hermana Mercedes. Delegados a Elegir: 21 Titulares y 14 Suplentes (sobre 2.094 asociados al 30/06/25).



Orden del día y normas aplicables

Las Asambleas tendrán como único fin la elección de Delegados, debiendo cumplirse también con la elección de dos asociados firmantes del Acta, un Secretario y tres miembros para la comisión escrutadora.

Requisitos para votar: Podrán participar los asociados incluidos en el padrón al cierre del último Ejercicio (30/06/25), que estén al día con la integración de cuotas sociales y demás obligaciones vencidas con la Cooperativa. Cada asociado tendrá un solo voto. Para el ingreso, se deberá firmar el Registro de Asistencia y presentar el Documento de Identidad junto con la última factura de luz cancelada. No se permite el voto por poder.

Presentación de listas: La elección de Delegados se realizará mediante el sistema de lista completa y voto secreto. Las listas de candidatos (Titulares y Suplentes) deben presentarse por duplicado ante el Consejo de Administración con una antelación de hasta ocho (8) días a la realización de la Asamblea Distrital. Cada lista debe estar avalada por no menos de 20 asociados con derecho a voto y que no sean candidatos. Los candidatos no deben poseer deudas con la Cooperativa.

Importante: El padrón de asociados, que totaliza 23.910 habilitados para el voto, y el Estatuto Social se encuentran disponibles para su consulta en las sedes de la Cooperativa "16 de Octubre" en Esquel (Av. Alvear 771) y Trevelin (Perito Moreno N° 150), en horario de atención al público (generalmente de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 hs.). La acreditación para votar se realizará hasta las 18:00 hs. del día 06 de diciembre de 2025.

Invitan a esta convocatoria Rodolfo Omar Aleuy (Secretario) y Miguel Ángel Illuminati (Presidente).

