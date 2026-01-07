25°
Miércoles 07 de Enero de 2026
07 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Telebingo Solidario: Lo recaudado será para asistir a los damnificados por el incendio

Ramiro Ibarra adelantó asistencia económica directa para las familias afectadas y la reprogramación del Telebingo.
En el marco de la difícil situación que atraviesa la Comarca Andina debido a los recientes incendios forestales, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, anunció importantes cambios en la agenda de eventos previstos para la zona. Por decisión conjunta con el gobernador y el intendente César Salamín, el Telebingo previsto originalmente para el domingo 11 de enero se trasladará al jueves 29 de enero, convirtiéndose en una edición especial y solidaria.

 

 

Fondos destinados a la emergencia

 

Ibarra explicó que, por pedido expreso del gobernador, toda la recaudación del evento irá directamente a la localidad de El Hoyo. El objetivo es paliar las diversas urgencias que enfrentan los vecinos, principalmente en lo que respecta a la emergencia de agua y la reposición de insumos básicos dañados por las llamas.

 

 

"Creemos que El Hoyo merece tener este evento solidario. En un momento evaluamos trasladarlo a otra ciudad, pero la realidad es que el destino de los fondos debe quedarse acá", sentenció el funcionario.

 

 

Reprogramación y artistas confirmados

 

La nueva fecha quedó fijada para el jueves 29 y viernes 30 de enero. Para la primera jornada está confirmada la presencia de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes mantuvieron su compromiso con la localidad. El viernes estará dedicado a artistas locales y regionales.

 

 

Respecto a quienes ya adquirieron su cartón para la fecha original:

 

 

  • Validez: Los cartones con fecha del domingo 11 son perfectamente válidos para el sorteo del 29 de enero.

     

  • Sorteos locales: Se mantendrán los sorteos especiales de vouchers para residentes de El Hoyo que ya estaban previstos.

     

 

Asistencia directa en territorio

 

Más allá de la logística del evento, Ibarra compartió su tristeza por el panorama actual y detalló las tareas de asistencia que lleva adelante junto a la ministra Florencia Papaiani. En las recorridas por las zonas afectadas, se relevaron cerca de 10 viviendas familiares con daños, además de la afectación en infraestructura de servicios.

 

 

"Hicimos una compra rápida de tanques de agua y mangueras para asistir de inmediato. La prioridad hoy es recuperar la calidad de vida de las familias; después pensaremos en el éxito del festival", expresó. También mencionó que la Provincia ya está adelantando asistencia económica y equipamiento para la nueva base de incendios, mientras se espera que la justicia encuentre a los responsables de lo que calificó como una situación de clara intencionalidad.

 

 

F.P

 

