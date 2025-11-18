15°
18 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Stefani Belén Jorge: emoción, orgullo y un sueño cumplido

Stefani Belén Jorge culminó su Licenciatura en Psicología en la UNC. Entre emoción, esfuerzo y orgullo, celebra un logro que marca el inicio de una nueva etapa profesional. 
Por Redacción Red43

Desde Esquel hasta Córdoba, y desde los primeros apuntes universitarios hasta el tan esperado título, Stefani Belén Jorge acaba de cumplir uno de los logros más importantes de su vida: recibirse de Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba.

 

Su camino no fue sencillo. Lejos de su ciudad y de su familia, Stefani atravesó años de estudio, esfuerzo y desafíos que supo transformar en aprendizaje y fortaleza. Cada materia aprobada fue un paso más hacia este día tan especial, que ahora celebra junto a familiares y amigos.

 

 

 

¡Felicitaciones, Stefani! Que esta nueva etapa esté llena de proyectos, crecimiento y sueños todavía más grandes. Tu esfuerzo te trajo hasta aquí; tu pasión te llevará aún más lejos.

 

