Stefani Belén Jorge: emoción, orgullo y un sueño cumplido

Desde Esquel hasta Córdoba, y desde los primeros apuntes universitarios hasta el tan esperado título, Stefani Belén Jorge acaba de cumplir uno de los logros más importantes de su vida: recibirse de Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba.

Su camino no fue sencillo. Lejos de su ciudad y de su familia, Stefani atravesó años de estudio, esfuerzo y desafíos que supo transformar en aprendizaje y fortaleza. Cada materia aprobada fue un paso más hacia este día tan especial, que ahora celebra junto a familiares y amigos.

¡Felicitaciones, Stefani! Que esta nueva etapa esté llena de proyectos, crecimiento y sueños todavía más grandes. Tu esfuerzo te trajo hasta aquí; tu pasión te llevará aún más lejos.