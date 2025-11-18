15°
Martes 18 de Noviembre de 2025
18 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Principio de incendio en la planta de tratamiento de residuos

Ante la situación, la gerente del GIRSU Mariana Lopez Rey comunicó que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y el camión cisterna se movilizaron de inmediato al lugar. El viento complica las tareas de extinción.
Por Redacción Red43

Un principio de incendio se desató en horas de la tarde de hoy en la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada en las cercanías de la ciudad.

 

 

El foco se habría originado en el predio donde se depositan los residuos. El humo es visible desde la ruta.

 

 

Ante la situación, la gerente del GIRSU Mariana Lopez Rey comunicó que  dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y el camión cisterna se movilizaron de inmediato al lugar y ya se encuentran trabajando para controlar las llamas y evitar su propagación, una tarea que se ve dificultada por las condiciones de viento que afectan a la zona.

 

 

La presente es una nota en desarrollo. Se ampliará la información una vez que se tengan detalles sobre el control del foco y las posibles causas del siniestro.

 

 

F.P

 

