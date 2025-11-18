14°
Por Redacción Red43

Por el viento, voló una bombacha y le tapó el rostro a un motociclista que se salvó de milagro

La prenda íntima femenina se desprendió del tendal debido al fuerte temporal que azotó a una localidad del norte. El hombre perdió el control de la moto y cayó de manera violenta. 
Por Redacción Red43

Un episodio tan insólito como peligroso tuvo lugar en una ruta de la provincia de Jujuy, donde un motociclista sufrió un accidente tras ser impactado en el rostro por una bombacha que voló por los aires debido al intenso temporal.

 

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando fuertes ráfagas de viento azotaron distintas localidades jujeñas. En ese contexto, una prenda íntima femenina que se encontraba en un tendedero salió despedida y fue a parar directamente a la cara del conductor de una moto que circulaba por la zona, impidiéndole ver el camino por completo. Ocurrió en la pequeña localidad de San Pedro.

 

El hombre perdió el control del rodado y terminó cayendo de manera aparatosa, aunque afortunadamente solo sufrió heridas leves. Sin embargo, el caso generó sorpresa y preocupación entre los vecinos y las autoridades que advierten sobre los riesgos de circular durante condiciones climáticas extremas. Y además, dejar a la intemperie ropa colgada cuando existen este tipo de temporales.

 

 

 

