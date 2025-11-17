12°
Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Múltiples focos activos en el Dique Florentino Ameghino tras el avance por la línea de alta tensión

La rápida propagación sobre ambas márgenes del río y cerca de la central hidroeléctrica obligó a un despliegue masivo de bomberos de Rawson, Trelew y Dolavon.
Una situación de extrema gravedad se vive en el área del Dique Florentino Ameghino tras el descontrol de un incendio que se desató en la tarde de este lunes. El fuego, impulsado por las intensas ráfagas de viento que afectan a Chubut, avanzó rápidamente y ha generado una alarma regional.

 

 

Los reportes iniciales indicaron que el foco se originó cerca del predio de la Central Hidroeléctrica, posiblemente a causa del corte de una línea de alta tensión, expandiéndose velozmente por ambas márgenes del río y sobre la zona donde se ubican las viviendas.

 

 

Despliegue Masivo y Daños

 

La situación fue calificada como "crítica" por las autoridades debido a la rápida propagación que, lamentablemente, alcanzó áreas habitadas. Los últimos informes confirman que el incendio ya afectó a tres viviendas, un galpón perteneciente al Corralón municipal y al menos tres vehículos.

 

 

Ante el escenario, se activó el protocolo regional de emergencia. El operativo es reforzado por dotaciones de Bomberos Voluntarios de la Regional N°1, incluyendo personal de Rawson, Trelew y Dolavon, quienes trabajan junto a equipos de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Servicio Provincial del Manejo del Fuego.

 

 

A pesar de las condiciones adversas, con el viento complicando las tareas y la visibilidad, el personal logró contener los sectores más críticos y evitar una mayor expansión. Sin embargo, se ha confirmado que existen entre cinco y seis focos activos en distintos puntos del perímetro

 

.

 

Las autoridades mantienen la alerta y solicitan a la población extremar los cuidados, recordando que las condiciones climáticas del día (altas temperaturas y fuertes ráfagas) incrementan significativamente el riesgo de reactivación de incendios.

 

 

F.P

 

