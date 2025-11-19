Cebollitas y 28 de Junio participarán en el Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil

Siempre vale la pena viajar, aunque los costos sean demasiado elevados. Competir, conocer otros lugares y sobre todo hacerse de amigos, con rivales ocasionales; son algunos de los valores que se encuentran dentro del deporte y el fútbol infantil es parte de la vida misma. Una fiesta para todos. Eterno aprendizaje.

La cuarta edición del Torneo Sanmartinianito de Fútbol infantil se jugará desde este viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre, cuyos partidos en tres categorías de varones y otras dos de mujeres se llevarán a cabo en el coqueto Gimnasio Municipal de José de San Martin.

Allí mismo, en estos tres días de competencia se jugarán un total de 50 partidos, donde tomarán parte los equipos de Costanera Sur de José de San Martín, la CAI de Comodoro Rivadavia, El Tanque de Tecka, Fútbol Club Paso de Indios, Titanes de Gobernador Costa, Escuela Municipal de Rio Pico, Las Leonas de Rio Pico, la Escuela Municipal de Gobernador Costa, además de los equipos esquelenses de Cebollitas y 28 de junio.

Las categorías que tomarán parte de este torneo son, en la rama masculina, la 2019/20; 2017/18; 2015/16 y 2014 (pura). En tanto habrá dos categorías de mujeres: 2009/10/11 y 2012/13.

Este torneo está organizado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de José de San Martín, cuenta con el apoyo del Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad y fue nominado, además, de interés provincial por parte de la Legislatura de Chubut.

Sin dudas que el Torneo de Fútbol Infantil Sanmartinianito es el más convocante del Departamento Tehuelches y, poco a poco, se convierte en uno de los torneos deseados por todos los peques y sus entrenadores.

Hay que tener en cuenta que ese fin de semana será un extra largo turístico, ya que al viernes 21 (feriado turístico nacional) se le suma al del lunes 24, tras el corrimiento del 20 de noviembre por el día de la soberanía.

Por ende, será un muy lindo fin de semana para que todos los peques y las familias del fútbol infantil se acerquen a esta histórica localidad dentro del Departamento Tehuelche.

Como dato importante, debemos señalar que estará presente el captador la CAI de Comodoro Rivadavia Marcelo Valencia, quien observará el desempeño de cada uno de los peques.

El Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil entregará premios en cada una de las categorías, con trofeos y dinero en efectivo para los mejores tres equipos clasificados.

Además, estará en juego la Copa Challenger que se la llevará la delegación más ganadora y habrá un premio Fair Play a la delegación más correcta.

Por otra parte, estará en simultáneo trabajando el Registro Civil Móvil de la provincia en el mismo gimnasio municipal para realizar todo tipo de trámite.

Los interesados podrán realizar trámites de DNI, Pasaporte, actualizaciones y rectificaciones, entre otros servicios habituales del Registro Civil.