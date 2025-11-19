¿Ya lo saludaste? Hoy es el Día del Hombre

Hoy, miércoles 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre en Argentina y en gran parte del mundo. La explicación del origen, que se busca conmemorar y su sentido en 2025.

La celebración se creó en 1999, más precisamente en Trinidad y Tobago, cuando un grupo de académicos que buscaba visibilizar temas que históricamente tuvieron poca atención. Con el pasar de los años, se fue extendiendo y llegando a distintos países, incluido la Argentina.

Lo que busca es claro: promover la salud masculina, la prevención médica y el bienestar emocional. Además de fomentar modelos para masculinidades más saludables.



Qué significado tiene hoy

En 2025, el Día del Hombre vuelve a instalarse en el debate público porque cada vez más especialistas destacan la importancia de hablar sobre:

Salud física y controles médicos

Salud mental y manejo del estrés

Relaciones respetuosas y vínculos sanos

Prevención de enfermedades

Construcción de masculinidades positivas

Lejos de celebrar, la fecha busca invitar a reflexionar, pedir ayuda cuando hace falta y terminar con estigmas que todavía pueden ser condicionantes para muchos hombres.

Cómo se vive en Argentina

En el país, el 19 de noviembre suele estar acompañado por campañas de concientización, charlas, contenido educativo en redes y propuestas orientadas a mejorar el acceso a información sobre salud masculina. El mensaje es directo: cuidarse también es parte de la masculinidad moderna.



Los especialistas recomiendan aprovechar la fecha para realizar controles médicos básicos, revisar hábitos de descanso y actividad física, y abrir conversaciones sobre bienestar emocional con familiares y amigos.

SL