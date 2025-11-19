18°
18° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelArgentinahorahoyultimo momentoDia del HombreDía de la Mujer
19 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Ya lo saludaste? Hoy es el Día del Hombre

El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Qué significa hoy, por qué nació esta fecha y cuál es su mensaje en Argentina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy, miércoles 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre en Argentina y en gran parte del mundo. La explicación del origen, que se busca conmemorar y su sentido en 2025.

 

La celebración se creó en 1999, más precisamente en Trinidad y Tobago, cuando un grupo de académicos que buscaba visibilizar temas que históricamente tuvieron poca atención. Con el pasar de los años, se fue extendiendo y llegando a distintos países, incluido la Argentina.

 

Lo que busca es claro: promover la salud masculina, la prevención médica y el bienestar emocional. Además de fomentar modelos para masculinidades más saludables.

 


Qué significado tiene hoy

 

En 2025, el Día del Hombre vuelve a instalarse en el debate público porque cada vez más especialistas destacan la importancia de hablar sobre:

 

  • Salud física y controles médicos
  • Salud mental y manejo del estrés
  • Relaciones respetuosas y vínculos sanos
  • Prevención de enfermedades
  • Construcción de masculinidades positivas

Lejos de celebrar, la fecha busca invitar a reflexionar, pedir ayuda cuando hace falta y terminar con estigmas que todavía pueden ser condicionantes para muchos hombres.

 

Cómo se vive en Argentina

 

En el país, el 19 de noviembre suele estar acompañado por campañas de concientización, charlas, contenido educativo en redes y propuestas orientadas a mejorar el acceso a información sobre salud masculina. El mensaje es directo: cuidarse también es parte de la masculinidad moderna.

 


Los especialistas recomiendan aprovechar la fecha para realizar controles médicos básicos, revisar hábitos de descanso y actividad física, y abrir conversaciones sobre bienestar emocional con familiares y amigos.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Stefani Belén Jorge: emoción, orgullo y un sueño cumplido
2
 Principio de incendio en la planta de tratamiento de residuos
3
 Operadores de Esquel reclaman mayor promoción oficial ante la caída de reservas de verano
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 El Centro de Entrenamiento Apolo, una fábrica de Campeones Mundiales
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 QEPD Víctor Homero Argel
5
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -