Comenzó en Chubut el Programa Intensivo de Empleo con formación profesional durante el verano

Implementado de manera conjunta entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Federación Empresaria del Chubut (FECh), este lunes dio inicio el Programa Intensivo de Empleo, una propuesta de Formación Profesional que será implementada durante el período estival en las ciudades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

La iniciativa marca un hito en la historia educativa provincial al poner en marcha, por primera vez, un esquema de actividades formativas intensivas a lo largo del verano con el objetivo de ampliar oportunidades de capacitación y mejorar las condiciones de inserción laboral en sectores estratégicos de la economía regional.

Formación profesional articulada con el sector productivo

El Programa Intensivo de Empleo fue diseñado a partir del diálogo y la articulación con el entramado productivo y empresarial de la provincia, priorizando propuestas formativas que respondan a demandas concretas del mercado de trabajo. De este modo, se busca fortalecer las competencias laborales de las y los participantes, promoviendo trayectorias de formación vinculadas a perfiles ocupacionales requeridos por la región.

Las actividades se desarrollan en los Centros de Formación Profesional de cada localidad, reafirmando el rol de estas instituciones como espacios clave para la capacitación técnica, la inclusión laboral y el desarrollo productivo local.

Alto interés y récord de preinscripciones

Cabe destacar el notable interés generado por el programa en la comunidad, reflejado en un récord de preinscripciones en las distintas ofertas formativas previstas para esta etapa. Esta respuesta pone de manifiesto la necesidad y el valor de continuar impulsando políticas educativas que integren formación, trabajo y producción, incluso durante el receso de verano.

Desde el Ministerio de Educación se destaca que el inicio del Programa Intensivo de Empleo representa un paso significativo en la consolidación de una agenda educativa orientada al desarrollo, la generación de oportunidades y el fortalecimiento del empleo en la provincia del Chubut.

R.G.