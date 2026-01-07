25°
30° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina puerto patriada
07 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Torres e Iturrioz analizaron la intencionalidad de los incendios

La investigación señala acelerantes en la zona del fuego y el gobernador marcó que las condenas en casos "de usurpación o un intento de incendio o una amenaza, muchas veces no está a la altura de lo que uno considera”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador Ignacio Torres, explicó el trabajo realizado tanto para combatir los incendios, como las investigaciones correspondientes sobre su intencionalidad en Puerto Patriada y en Cholila, donde se investiga la presencia de acelerantes.

 


Primero, se refirió a la aparición de antiguas granadas en la zona: “En algún momento me ha tocado ser crítico del accionar de la Justicia Federal, tengo que felicitar y agradecer al Fiscal Díaz Mayer que estuvo hasta altas horas de la noche y hoy a primera hora trabajando para poder dar con los responsables”.

 


El impacto de las noticias frente al efecto de los incendios: “Quieren sembrar terror en un momento donde la prioridad tiene que ser llevar tranquilidad a la ciudadanía, no solo a los chubutenses sino también a los que vienen a visitarnos turistas de todo el país”.

 


No solo el fuego, sino la emergencia hídrica son factores que requieren de seriedad en la difusión de información: “Este verano es el verano más seco de los últimos 10 años, pero también tenemos más infraestructura” y respecto a la cantidad de incendios, el gobernador distinguió: “algunos accidentales y otros que responden a manifestaciones en algunos casos políticas, en este caso habían algunos carteles o algunas escrituras amenazantes y granadas que corresponden al ejército que han sido robadas o vendidas en algún momento”.

 


En las últimas horas se difundió la existencia de algunas amenazas que están en la investigación: “No tenemos todavía información que haya una relación directa con este incendio. Sí, la amenaza existió, el llamado telefónico existió y el material acelerante, el combustible ya está constatado que se encontró tanto en el incendio de Cholila como en el incendio de El Hoyo”, por lo que Torres sostuvo: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias como lo hemos hecho, como tuvimos condenados, como tuvimos también detenidos”, y señaló que “lamentablemente cuando uno ve las condenas ante un delito, una usurpación o un intento de incendio o una amenaza muchas veces no está a la altura de lo que uno considera”.

 


Torres marcó su opinión sobre la condena a estos casos: “Yo creo que una persona que prende fuego, una persona que toma una propiedad que no le pertenece no tiene que estar 6 meses en la cárcel, tiene que estar mucho más tiempo. En este mismo momento, uno de los detenidos por las denuncias que realizamos hace poco más de un año ya está libre y es una persona peligrosa y es una persona que está constatada efectivamente que cometió esos delitos”.

 


El Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, Héctor Iturrioz, por su parte, confirmó que hubo acelerantes implicados en los incendios: “El lugar donde se eligió para iniciar el foco es en Patriada, es estratégico, está en proximidad de la ruta”.

 


Los antecedentes de incendios: “Ha habido experiencias similares en 2012, 2016, y siempre pasa. Y tener una intención de encerrar a 500, 600 familias la verdad que es una mentalidad asesina”, enfatizó Iturrioz: “un daño que ha sido múltiple, una indignación pública, un montón de problemas penales, que merecen la sanción más ejemplar del Estado, del Poder Judicial del Estado”.

 


El objetivo, según Iturrioz, es el de hacer daño a la comunidad: “Esto daña al gobierno de Nacho Torres, daña al gobierno de César Salamín, es una barbaridad, yo no puedo entenderlo como ser humano” y concluyó: “Cada vez que intentaron amedrentar nuestros pueblos, o atentar contra el desarrollo turístico, siempre salimos adelante. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a controlar el incendio, vamos a cuidar a nuestra gente, vamos a garantizar la seguridad y vamos a meter presos a cada uno de los responsables de querer asustar a los chubutenses”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Dentro de 15 días van a empezar a darse cortes de agua mucho más prolongados”
2
 La conmovedora historia de César, el hombre que cambió trabajo por una torta para el cumple de su hijo
3
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
4
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
5
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -