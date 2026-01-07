Torres e Iturrioz analizaron la intencionalidad de los incendios

El gobernador Ignacio Torres, explicó el trabajo realizado tanto para combatir los incendios, como las investigaciones correspondientes sobre su intencionalidad en Puerto Patriada y en Cholila, donde se investiga la presencia de acelerantes.



Primero, se refirió a la aparición de antiguas granadas en la zona: “En algún momento me ha tocado ser crítico del accionar de la Justicia Federal, tengo que felicitar y agradecer al Fiscal Díaz Mayer que estuvo hasta altas horas de la noche y hoy a primera hora trabajando para poder dar con los responsables”.



El impacto de las noticias frente al efecto de los incendios: “Quieren sembrar terror en un momento donde la prioridad tiene que ser llevar tranquilidad a la ciudadanía, no solo a los chubutenses sino también a los que vienen a visitarnos turistas de todo el país”.



No solo el fuego, sino la emergencia hídrica son factores que requieren de seriedad en la difusión de información: “Este verano es el verano más seco de los últimos 10 años, pero también tenemos más infraestructura” y respecto a la cantidad de incendios, el gobernador distinguió: “algunos accidentales y otros que responden a manifestaciones en algunos casos políticas, en este caso habían algunos carteles o algunas escrituras amenazantes y granadas que corresponden al ejército que han sido robadas o vendidas en algún momento”.



En las últimas horas se difundió la existencia de algunas amenazas que están en la investigación: “No tenemos todavía información que haya una relación directa con este incendio. Sí, la amenaza existió, el llamado telefónico existió y el material acelerante, el combustible ya está constatado que se encontró tanto en el incendio de Cholila como en el incendio de El Hoyo”, por lo que Torres sostuvo: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias como lo hemos hecho, como tuvimos condenados, como tuvimos también detenidos”, y señaló que “lamentablemente cuando uno ve las condenas ante un delito, una usurpación o un intento de incendio o una amenaza muchas veces no está a la altura de lo que uno considera”.



Torres marcó su opinión sobre la condena a estos casos: “Yo creo que una persona que prende fuego, una persona que toma una propiedad que no le pertenece no tiene que estar 6 meses en la cárcel, tiene que estar mucho más tiempo. En este mismo momento, uno de los detenidos por las denuncias que realizamos hace poco más de un año ya está libre y es una persona peligrosa y es una persona que está constatada efectivamente que cometió esos delitos”.



El Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, Héctor Iturrioz, por su parte, confirmó que hubo acelerantes implicados en los incendios: “El lugar donde se eligió para iniciar el foco es en Patriada, es estratégico, está en proximidad de la ruta”.



Los antecedentes de incendios: “Ha habido experiencias similares en 2012, 2016, y siempre pasa. Y tener una intención de encerrar a 500, 600 familias la verdad que es una mentalidad asesina”, enfatizó Iturrioz: “un daño que ha sido múltiple, una indignación pública, un montón de problemas penales, que merecen la sanción más ejemplar del Estado, del Poder Judicial del Estado”.



El objetivo, según Iturrioz, es el de hacer daño a la comunidad: “Esto daña al gobierno de Nacho Torres, daña al gobierno de César Salamín, es una barbaridad, yo no puedo entenderlo como ser humano” y concluyó: “Cada vez que intentaron amedrentar nuestros pueblos, o atentar contra el desarrollo turístico, siempre salimos adelante. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a controlar el incendio, vamos a cuidar a nuestra gente, vamos a garantizar la seguridad y vamos a meter presos a cada uno de los responsables de querer asustar a los chubutenses”.



SL

