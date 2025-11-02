Entrenador de la CAI observará jugadores en el Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil

Es el Torneo de Fútbol Infantil más convocante del Departamento Tehuelches y, poco a poco, se convierte en uno de los torneos deseados por todos los peques y sus entrenadores. Todos preguntan… ¿Cuándo se juega el sanmartinianito?, todos quieren estar, nadie se lo quiere perder.

La cuarta edición de este torneo se jugará entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre tanto en el Gimnasio Municipal de José de San Martin como en una cancha contigua al aire libre.

Hay que tener en cuenta que ese fin de semana será un extra largo turístico, ya que al viernes 21 (feriado turístico nacional) se le suma al del lunes 24, tras el corrimiento del 20 de noviembre por el día de la soberanía.

Por ende, será un muy lindo fin de semana para que todos los peques y las familias del fútbol infantil se acerquen a esta histórica localidad dentro del Departamento Tehuelche.

Como dato importante, debemos señalar que estará presente el captador la CAI de Comodoro Rivadavia Marcelo Valencia, quien observará el desempeño de cada uno de los peques.

Además de la CAI, hasta el momento están confirmados equipos en distintas categorías de FC Paso de Indios, Leonas de Río Pico, Deportes Rio Pico, Costanera Sur, Huracán, Titanes de Gobernador Costa, 28 de Junio de Esquel, El Tanque de Tecka, entre otros equipos.

Las categorías que van a estar participando a modo de Futsal, porque sus encuentros se van a jugar en el Gimnasio Municipal de José de San Martín, serán las siguientes: 2014 (pura), 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020. Habrá para cada una de las categorías un cupo total de seis cupos.

Por su parte, van a estar participando en modalidad Fútbol 7 (en una cancha exterior) la categoría 2012-2013, también con otro cupo máximo de seis equipos.

Por el lado de las mujeres habrá dos categorías: 2009-2010-2011 será una y la 2012-2013 será la otra.

Las inscripciones tienen un costo, por cada uno de los equipos, de 80.000 pesos, más el pago de arbitraje de 11.000 pesos por cada partido y hay que tener en cuenta que son pocos los cupos quedan por completar.

Habrá premios en cada una de las categorías, con trofeos y dinero en efectivo para los mejores tres equipos. Además, estará en juego la Copa Challenger que se la llevará la delegación más ganadora y habrá un premio Fair Play a la delegación más correcta.

Además, estará en simultáneo trabajando el Registro Civil Móvil de la provincia en el mismo gimnasio municipal para realizar todo tipo de trámite.

LOS GANADORES DE LA PASADA EDICIÓN

Debemos señalar que en la pasada edición la Copa Challenger quedó en poder de la CAI de Comodoro Rivadavia, quienes sumaron títulos en tres categorías, en la 2013, en la 2016-2017 y en la 2018-2019.

Digamos que Titanes de Gobernador Costa se llevó el título en la 2011-2012, en tanto el Tanque de Tecka lo hizo en la 2014-2015.

Por el lado de las mujeres, las campeonas fueron las Leonas de Río Pico, quienes jugaron en la categoría 2012-2013.

Los equipos interesados en tomar parte de la cuarta edición del “Torneo Sanmartinianito” de Fútbol Infantil podrán comunicarse al wasap +54 9 297 500 6708.