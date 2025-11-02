Domingo mayormente nublado y con fuertes ráfagas de viento en Esquel

El domingo 2 de noviembre en Esquel se presenta con cielo mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitación

.

Las temperaturas oscilarán entre los 3°C en la madrugada y una máxima de 18°C por la tarde, descendiendo a 15°C durante la noche.

El viento será una característica destacada, predominando del sector Sudoeste. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h tanto en la madrugada como por la tarde y noche, mientras que el viento constante se mantendrá entre 13 y 31 km/h a lo largo del día.

