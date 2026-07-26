¡Al fin llegó la nieve a Esquel!

Finalmente, la nieve llegó a Esquel. Después de varios días de anuncios y pronósticos que anticipaban la posibilidad de nevadas, este domingo alrededor de las 16 horas comenzaron a caer los primeros copos sobre la ciudad.

La llegada de la nieve volvió a regalar una postal típicamente invernal y era esperada por vecinos y visitantes, luego de una semana marcada por las bajas temperaturas y los pronósticos que señalaban la posibilidad de precipitaciones.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos, especialmente en sectores donde pueda acumularse nieve o formarse hielo.

También se aconseja evitar maniobras bruscas, utilizar abrigo adecuado y, quienes deban viajar, consultar previamente el estado de las rutas y verificar que los vehículos estén preparados para transitar en condiciones invernales.

R.G