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Por Redacción Red43

¡Al fin llegó la nieve a Esquel!

Después de varios días de frío, la nieve finalmente dijo presente en Esquel durante la tarde de este domingo, cubriendo de blanco distintos sectores de la ciudad.
Por Redacción Red43

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Finalmente, la nieve llegó a Esquel. Después de varios días de anuncios y pronósticos que anticipaban la posibilidad de nevadas, este domingo alrededor de las 16 horas comenzaron a caer los primeros copos sobre la ciudad.

 

La llegada de la nieve volvió a regalar una postal típicamente invernal y era esperada por vecinos y visitantes, luego de una semana marcada por las bajas temperaturas y los pronósticos que señalaban la posibilidad de precipitaciones.

 

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos, especialmente en sectores donde pueda acumularse nieve o formarse hielo.

 

También se aconseja evitar maniobras bruscas, utilizar abrigo adecuado y, quienes deban viajar, consultar previamente el estado de las rutas y verificar que los vehículos estén preparados para transitar en condiciones invernales.

 

 

 

R.G

 

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