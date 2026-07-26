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Por Redacción Red43

Precaución en la Ruta 259: nieve y calzada resbaladiza entre Esquel y Trevelin

Vialidad Nacional informó que el tramo presenta condiciones invernales adversas, con nieve sobre la calzada, viento, neblina y banquinas inestables.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó este domingo 26 de julio, a las 16:50, el estado de la Ruta Nacional 259 en el tramo que une Esquel con Trevelin, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal.

 

Según el parte, la calzada se encuentra con nieve y resbaladiza, mientras que las banquinas presentan condiciones inestables debido a la presencia de nieve y barro. Además, se registran fuertes condiciones de viento, nevadas y neblina, que reducen la seguridad para circular.

 

Ante este escenario, equipos de Vialidad Nacional trabajan en el sector para despejar la calzada y distribuir sal con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad.

 

Desde el organismo recomendaron que, si no es necesario viajar, se evite salir a la ruta mientras dure la nieve. Para quienes deban circular, solicitaron hacerlo con extrema precaución y portar cadenas.

 

 

 

R.G

 

 

Para consultar el estado actualizado de las rutas nacionales en la provincia, se puede acceder a la información oficial de Vialidad Nacional.

 

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