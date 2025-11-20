Edición limitada del DNI, con la firma de Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó esta mañana un post habitual en su agenda. Con una gráfica especial digna de un Cybermonday o alguna fecha comercial especial, advirtió a sus seguidores que se terminó la “edición limitada” del DNI con su firma.

“Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo", twitteó.

Hace apenas 9 días, el 11 de noviembre, el Gobierno publicó un decreto que instrumentaba un traspaso de funciones entre distintos ministerios. Entre los cambios, el Poder Ejecutivo había dispuesto el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), históricamente bajo el control del Ministerio del Interior, a la órbita del Ministerio de Seguridad.

La decisión generó una discusión interna en el Gobierno. Lógicamente, al recientemente nombrado ministro del Interior, Diego “Colo” Santilli, le molestó que le hubieran podado sus atribuciones pocas horas después de haber asumido el cargo. Pero también hubo un debate técnico sobre el movimiento: muchos dirigentes plantearon que el cambio significaba un retroceso en la autonomía del ente encargado de realizar los documentos y pasaportes de los argentinos.

Hubo gremios que recordaron que la última vez que el control de los datos de las personas estuvo vinculado a los organismos de seguridad fue durante la Dictadura, lapso durante el cual se cometieron atrocidades con actas de nacimiento y registros públicos.

El Gobierno reconoció rápidamente el error y este lunes se publicó el decreto que retrotrae esa transmisión de facultades. De ahí, el chiste de Bullrich. Los documentos con su firma duraron pocos días, apenas una semana, mientras estuvo vigente el primer decreto de organización ministerial.

