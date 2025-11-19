SEROS confirmó bajas de prestadores tras denuncias por cobro de plus ilegal

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, confirmó que, en el marco del plan institucional “El Plus es Ilegal”, se han efectivizado acciones disciplinarias concretas a prestadores a partir de denuncias realizadas por afiliados a los canales habilitados.



SEROS formalizó días atrás la baja de dos prestadores, entre los que se cuenta un profesional kinesiólogo y un profesional odontólogo, ambos involucrados en el cobro indebido de plus fuera de convenio por prestaciones.



Asimismo, se encuentran en proceso de verificación al menos cinco denuncias adicionales correspondientes a otras disciplinas profesionales, actualmente en evaluación por las áreas técnicas y de auditoría de la obra social.



En este contexto, el ISSyS recuerda a la comunidad afiliada la importancia de estas medidas que reafirman el objetivo del plan institucional destinado a concientizar a los afiliados, promover el uso de vías de denuncia accesibles y garantizar un sistema de prestaciones transparente y ajustado a normativa.



Formulario de denuncias: www.issys.gov.ar/denuncias Atención presencial en Casa Central: Rivadavia 430, Rawson, y Delegaciones SEROS en toda la provincia.



El ISSyS recuerda que el cobro de plus constituye una práctica ilegal y continuará trabajando para asegurar el cumplimiento de los convenios y la protección de los derechos de la comunidad afiliada.



Para conocer más sobre la campaña Plus ilegal los afiliados e interesados pueden ingresar a https://www.issys.gov.ar/el-plus-es-ilegal/