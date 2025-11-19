La Escuela N° 7722 retoma las clases presenciales repartida en cinco sedes

La Escuela 7722, que permanece cerrada desde el 10 de noviembre, implementó un plan de contingencia para retomar las clases presenciales a partir de mañana, dividiendo a sus 12 cursos en cinco instituciones diferentes de la ciudad. La directora, Corina Milan, confirmó que la decisión se tomó ante la falta de precisión sobre cuándo finalizarán las reparaciones en el sistema de gas del edificio.

Problemas Estructurales y el Susto en la Biblioteca

La directora explicó que el edificio, de apenas 12 años, presenta "problemas estructurales que emergieron o se hicieron visibles desde recién inaugurada y se fueron profundizando con el paso de los años", evidenciados en "muchas paredes... con grietas importantes".

El episodio que disparó la alarma ocurrió el lunes 10 de noviembre (día de la tradición), cuando se produjo "un ruido muy grande en el techo de la biblioteca en el entretecho". Dado que la sala estaba ocupada por "muchos chicos y profes", se asustaron y salieron corriendo, lo que llevó a la evacuación preventiva del edificio.

Falla en el Sistema de Gas Atrasó el Regreso

Tras la evacuación, Obras Públicas realizó una inspección , quienes constataron que el edificio "está habitable", aunque se realizarán pequeños trabajos y se medirá el movimiento de las grietas en los próximos meses.

Sin embargo, el protocolo de seguridad ordenó una nueva verificación del sistema de gas y la prueba de hermeticidad controlada por la empresa Camuzzi. Durante esta revisión se "encontraron algunos problemas y algunas cosas que tenían que mejorar o arreglar". La institución no puede volver a la presencialidad hasta que el sistema de gas esté "perfecto" y se resuelva la prueba de hermeticidad, un proceso que se encuentra demorado.

La Presencialidad, Vital para el Cierre del Ciclo

Ante la extensión de la contingencia –que inicialmente se resolvió con envío de tareas por grupos de WhatsApp, al estilo "pandemia"–, y la importancia de este momento del año para evaluar y cerrar notas, la escuela implementó un plan de reubicación.

Tras una "maratón de gestiones", se logró armar un plan de contingencia con cinco sedes para los 12 cursos, que comenzará mañana:

Quinto y Sexto Año : Cursarán en la Universidad del Chubut (UDC) ( Centro de Encuentro del Badén)

Cuarto Año : Serán recibidos en la Escuela 791 .

Tercer Año: Darán clases en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre en la Avenida Alvear.

Primer y Segundo Año (Más chicos): Cursarán en cuatro aulas prestadas por la Escuela 8 , que cedió "un ala" para evitar interferir con la dinámica de la primaria.

Educación Física: La mayoría de los cursos mantendrá clases en el Club Belgrano, que facilitó su quincho y cancha.

La directora expresó su agradecimiento a las cinco instituciones por la "colaboración, solidaridad y albergue" y manifestó su deseo de poder volver al edificio a tiempo para el acto de egresados, previsto para el 17 de diciembre.

F.P