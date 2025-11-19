Tras el show de la Banda Militar, la reinauguración de la farmacia continúa con sorteos y regalos.

En una jornada marcada por el sol y el ambiente festivo, Farmacias Patagónicas está celebrando la reinauguración de su sucursal ubicada en la calle 25 de Mayo. El evento, que se encuentra en pleno desarrollo, celebra una remodelación integral y presenta una importante novedad para sus clientes: un nuevo estacionamiento exclusivo.

Celebración en Pleno Apogeo

La jornada se extiende hasta las 18 horas y cuenta con diversas actividades destinadas a la comunidad, incluyendo la presencia de Foodtrucks , feriantes locales.

El evento contó con la presentaciones de la banda militar y actualmente hay actividades de Zumba para bailar.

Además el evento incluye sorteos y regalos para los clientes y vecinos.

La farmacia invitó a los presentes a "divertirse", resaltando que la inauguración de la sucursal renovada, con el agregado del estacionamiento, es el principal motivo de la fiesta.

F.P