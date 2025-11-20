Esquel: más de 400 adultos mayores competirán en los Juegos Chubutenses

Esquel se prepara para recibir a más de 400 adultos mayores de toda la provincia en la última etapa de los Juegos Chubutenses para la Tercera Edad, que combinará competencias deportivas, actividades culturales y momentos de celebración.

El evento comenzará con la llegada de la antorcha el lunes 8 a las 20:30 en el gimnasio municipal, un acto que incluirá la presencia de funcionarios provinciales y locales.



Diego Austin, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, destacó la relevancia de esta instancia: “Es una oportunidad para competir en deporte y cultura, y para disfrutar de la alegría que transmiten los adultos mayores en cada actividad”, comentó.



En tanto, la coordinadora de la Tercera Edad, Natalia Viana, explicó que Esquel será sede por primera vez de las finales de los Juegos Chubutenses: “Vamos a contar con más de 400 personas, que participarán en actividades deportivas como tejo, newcom, tenis de mesa, truco, ajedrez y taba. También habrá actividades culturales, como danza, pintura, fotografía, teatro y cuentos”, detalló.



El martes y miércoles, la mayoría de las competencias se desarrollarán en el gimnasio municipal desde la mañana hasta la tarde, con espacios para que los vecinos puedan asistir y acompañar a los participantes.



Viana destacó que uno de los momentos más simbólicos del inicio del evento será la llegada de la antorcha, que será portado por Silverio Buss, vecino de Esquel de 93 años con amplia experiencia en competencias deportivas de adultos mayores. La ceremonia incluirá el pebetero y actividades recreativas para los asistentes.



Diego Galmes, del área de Deportes municipal, resaltó que la realización de estas finales no solo fortalece la actividad deportiva, sino que también genera un impacto positivo para la ciudad: “Se trata de un evento que beneficia a hoteles, comercios y permite que los visitantes conozcan nuestros lugares”, señaló.



Finalmente, el cierre de los Juegos se realizará el miércoles a las 21:00 con baile y premiación.