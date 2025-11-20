“Raíz Emprendedora”: mujeres que sostienen y transforman la economía local

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, asistió este miércoles en Puerto Madryn al encuentro de “Raíz Emprendedora”, la iniciativa impulsada por la actual gestión a través de la Secretaría General de Gobierno, que tiene como objetivo acompañar y fortalecer a cientos de mujeres emprendedoras de toda la provincia mediante herramientas concretas que les permitan formalizarse y consolidar sus proyectos, entre ellas educación financiera y marketing orientado a plataformas y redes sociales.

Al hablar en el encuentro, realizado en el Rayentray Hotel, el gobernador Torres destacó "el empuje de las mujeres de Chubut para dinamizar la economía de la provincia" y valoró que "hay más de 700 emprendedoras en toda la provincia que tomaron como propio este programa que pusimos en marcha para acompañarlas y para apoyarlas con sus proyectos que ayudan a dinamizar la economía, y para nosotros eso nos llena de orgullo".

Fortalecer la economía comunitaria



"Raíz Emprendedora" surge del reconocimiento de una realidad concreta: miles de mujeres sostienen la economía familiar y comunitaria desde iniciativas que muchas veces comienzan en la informalidad, con escasos recursos pero con un fuerte compromiso, creatividad y resiliencia.



Estas mujeres producen desde sus hogares, ferias, redes sociales, cocinas, talleres o espacios improvisados, y lo hacen con lo que tienen a mano: una habilidad, una necesidad, una oportunidad, pero, por sobre todo, con la enorme voluntad de desarrollar sus proyectos y construir futuro.



Este programa propone un abordaje integral y sensible a las particularidades del territorio. Parte de la escucha activa y la participación real de las emprendedoras para construir espacios de capacitación útiles, accesibles y transformadores. Promueve el acceso a la formalización, a canales de venta digital, a herramientas de gestión y a redes de contención y colaboración entre mujeres.



“Raíz Emprendedora” busca brindar apoyo técnico, herramientas concretas y vínculos que fortalezcan los trayectos individuales y colectivos.

R.G.