Jueves 20 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

“Raíz Emprendedora”: mujeres que sostienen y transforman la economía local

El gobernador Ignacio Torres consideró como "ejemplos a seguir" a las más de 700 emprendedoras de toda la provincia inscriptas en este programa.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, asistió este miércoles en Puerto Madryn al encuentro de “Raíz Emprendedora”, la iniciativa impulsada por la actual gestión a través de la Secretaría General de Gobierno, que tiene como objetivo acompañar y fortalecer a cientos de mujeres emprendedoras de toda la provincia mediante herramientas concretas que les permitan formalizarse y consolidar sus proyectos, entre ellas educación financiera y marketing orientado a plataformas y redes sociales.

 

Al hablar en el encuentro, realizado en el Rayentray Hotel, el gobernador Torres destacó "el empuje de las mujeres de Chubut para dinamizar la economía de la provincia" y valoró que "hay más de 700 emprendedoras en toda la provincia que tomaron como propio este programa que pusimos en marcha para acompañarlas y para apoyarlas con sus proyectos que ayudan a dinamizar la economía, y para nosotros eso nos llena de orgullo".

 


 
 

Fortalecer la economía comunitaria
 
"Raíz Emprendedora" surge del reconocimiento de una realidad concreta: miles de mujeres sostienen la economía familiar y comunitaria desde iniciativas que muchas veces comienzan en la informalidad, con escasos recursos pero con un fuerte compromiso, creatividad y resiliencia.
 
Estas mujeres producen desde sus hogares, ferias, redes sociales, cocinas, talleres o espacios improvisados, y lo hacen con lo que tienen a mano: una habilidad, una necesidad, una oportunidad, pero, por sobre todo, con la enorme voluntad de desarrollar sus proyectos y construir futuro.
 
Este programa propone un abordaje integral y sensible a las particularidades del territorio. Parte de la escucha activa y la participación real de las emprendedoras para construir espacios de capacitación útiles, accesibles y transformadores. Promueve el acceso a la formalización, a canales de venta digital, a herramientas de gestión y a redes de contención y colaboración entre mujeres.
 
“Raíz Emprendedora” busca brindar apoyo técnico, herramientas concretas y vínculos que fortalezcan los trayectos individuales y colectivos.

 

 

R.G.

 

