Torres premió a los alumnos ganadores del concurso de Lotería que propicia la prevención sobre el juego y las apuestas en línea

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres entregó este jueves a los alumnos del 6° Año 1° División de la Escuela N° 712 de Trelew el primer premio del concurso "Experiencia Telebingo", una iniciativa que el Gobierno de la Provincia puso en marcha a través del Instituto de Asistencia Social para prevenir sobre el juego y las apuestas en línea con mensajes destinados a menores de 18 años.

Ante la destacada presentación audiovisual realizada por este grupo de 20 alumnos, y como reconocimiento a su trabajo y dedicación, cada integrante del curso ganador recibió una notebook, herramienta que contribuirá a su desarrollo educativo y personal.

Ludopatía, un problema grave para abordar

Tras la entrega de las notebooks a los alumnos ganadores, que pertenecen a la misma escuela donde el mandatario provincial cursó la secundaria, Torres valoró que "es muy importante concientizar y que sean los propios chicos los que trabajen en este corto. La verdad que siendo de esta escuela, para mí es un orgullo enorme ver la calidad con la que trabajan los chicos y cómo van mejorando, generación tras generación", recalcó.

Además recordó que "cumplimos también con la posibilidad de equipar la radio de la escuela y ver el entusiasmo y las ganas que tienen los chicos de seguir aprendiendo y profesionalizarse y nos entusiasma mucho".

En tanto y sobre el concurso en sí, resaltó el gobernador que "más allá del premio que es la computadora para estudiar y para tener acceso a más herramientas, está el compromiso de concientizar en un problema que creció exponencialmente en los últimos años, como es la ludopatía infantil, es importantísimo. Y va de la mano también con la lucha contra el juego online ilegal, eso es un problema grave y hay que abordarlo desde todo punto de vista".

Por último remarcó que "Lotería está haciendo un gran trabajo y el hecho que sean los propios chicos que, comunicacionalmente, concienticen sobre el problema de la ludopatía es muy importante".

Un concurso sin precedentes

"Experiencia Telebingo" se enmarca en el compromiso institucional del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, acciones que reflejan las políticas de la actual gestión, en plena concordancia con los lineamientos del Gobierno Provincial, reafirmando un eje fundamental: proteger a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes y a los sectores más vulnerables, frente a los riesgos asociados a los juegos de azar.

El concurso se desarrolló los días 20 y 21 de septiembre y fue llevado adelante por Lotería del Chubut en conjunto con la Municipalidad de Trelew y el Ministerio de Educación del Chubut. Mediante la propuesta se invitó a participar a los estudiantes de 6° año de las escuelas ESB y 7° año de las escuelas ETP de la ciudad de Trelew.

La iniciativa consistió en crear un video corto que aborde mensajes de prevención sobre el juego y las apuestas en línea para menores de 18 años, con un formato audiovisual de hasta 1 minuto; siendo los trabajos evaluados posteriormente por un jurado que estuvo integrado por representantes de Lotería del Chubut, del Ministerio de Educación además de invitados idóneos.

