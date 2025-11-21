Chubut ofrece una gran variedad de propuestas y promociones para este fin de semana largo



Con el propósito de fomentar el turismo interno, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, informa sobre las diferentes propuestas y promociones que se encuentran disponibles para turistas nacionales y provinciales que desean recorrer las maravillas que hay en cada rincón de la provincia.

Para que los turistas puedan disfrutar de estas actividades y los diferentes atractivos de la temporada que Chubut ofrece, el Banco del Chubut y Banco Nación lanzaron acuerdos y promociones exclusivas con prestadores turísticos para todos sus clientes.

Destinos chubutenses

En la localidad de Trevelin, el 23 de noviembre comienza la Temporada de Peonías en Taiyō Jardín Cordillerano. Además, la localidad tendrá a lo largo de todo el fin de semana distintas actividades en el marco del aniversario local, entre ellas la Fiesta del Ternero Cordillerano.

Entre una gran variedad de acciones de promoción y difusión turística, Gaiman realizará la Noche de los Museos el sábado 22, el programa “Paleontólogo por un día” y “Domingo Ferial” para el domingo 23.

Por otra parte, en El Maitén se llevará adelante el concurso de pastelería “Dulce Maitén/Clásicos Cordilleranos”, durante los días 22 y 23 de noviembre.

En Gualjaina, el domingo 23 se vivirá una jornada deportiva con el Cross Country "Las Lomas"; donde se hará homenaje al atleta olímpico Eulalio "Coco" Muñoz.

Por último, Lago Puelo vivirá un fin de semana a puro ritmo con el Encuentro de Murgas de la Cordillera, los días 22, 23 y 24 de noviembre en la plaza principal de la ciudad y en la Casa de la Cultura.

Atractivos de primavera

En la región de la costa chubutense se podrá encontrar una gran diversidad de fauna marina y distintos atractivos para esta primavera: los Pingüinos de Magallanes en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Punta Tombo, Cabo Dos Bahías y Península Valdés; Ballenas Franca Austral en Península Valdés con avistajes embarcados en Puerto Pirámides y en las costas de Puerto Madryn.

Además se encuentran disponibles avistajes de delfines oscuros en Puerto Madryn y delfines Patagónicos en Playa Unión.

Otra de las propuestas para este fin de semana es el recorrido por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) en Trelew y el Circuito de Cultura Galesa en las localidades de Gaiman, Dolavon y 28 de Julio. Por último, Comodoro Rivadavia ya cuenta con excursiones náuticas en la costa que permiten ver fauna única del lugar.

Siguiendo con el repaso de actividades, ya se encuentra abierta la Temporada de Pesca Deportiva en lagos y ríos puntuales de la provincia, y el permiso se puede adquirir a través de DINO. Entre los otros atractivos de la región, se destaca el rafting en Corcovado o disfrutar de paisajes únicos con caminatas familiares en los Parques Nacionales Lago Puelo o Los Alerces.

Por último, la región de la meseta es una invitación a la aventura con las propuestas de trekking y senderismo en las Áreas Naturales Protegidas de Bosque Petrificado Sarmiento y Piedra Parada.

Cabe recordar que las Áreas Naturales Protegidas se encuentran abiertas al público de 8 a 20 horas cada día y los costos de ingresos se pueden ver en https://chubutpatagonia.gob.ar/areas-naturales-protegidas/

Turismo 365

La tarjeta de crédito Patagonia 365 ofrece cuotas sin interés y descuentos en hoteles, pasajes y actividades turísticas para recorrer la Provincia. Las ofertas y promociones se encuentran actualizadas en la web del Banco del Chubut. Allí se puede acceder a los distintos tipos de campañas, como, por ejemplo: Promo Hoteles, Promo Avistajes 2025, Promo Paseo Tulipanes, Promo Restaurantes o Promo Turismo. También se ofrecen descuentos exclusivos para productores chubutenses en las campañas Promo Origen Chubut o Promo Vinoteca.

Para acceder a estas ofertas, es necesario tener la tarjeta de crédito Patagonia 365, las mismas se pueden ver en la web https://promociones365.bancochubut.com.ar/

Elegí Argentina

Por otro lado, el programa “Elegí Argentina” cuenta con promociones exclusivas en el sector turístico para todo el territorio nacional. El Programa aplica descuentos exclusivos en transporte, alojamientos, excursiones y atracciones. Cuenta con descuentos de hasta el 50%, promoción de 4×3 en alojamientos, cuotas sin interés y 2×1 en actividades seleccionadas.

Dicho programa también cuenta con el respaldo del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y prestadores turísticos de la Provincia. Para conocer los descuentos y promociones se puede visitar la web: www.argentina.gob.ar/elegi-argentina

F.P