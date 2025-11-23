Se juegan las finales del Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil

Rompió el PRODE, sin lugar a dudas. Es que la victoria conseguida anoche por los peques de Costanera sobre la CAI de Comodoro Rivadavia quedará en el recuerdo de todos. Esta fue sin dudas la sorpresa de este torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil donde el elenco dirigido por Juan Pablo Diaz superó a la CAI por dos a uno y jugará hoy la final de la categoría 2015/16 frente a Titanes de Gobernador Costa.

Por otra parte, hay que señalar el tercer puesto logrado por Cebollitas de Esquel, en la categoría 2017/18, donde superó en la jornada de hoy a Costanera de José de San Martín por 8 a 3 en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Hay que destacar que ha sido muy linda experiencia para Cebollitas porque pudo jugar ante los dos equipos de la CAI. Es cierto, los resultados fueron adversos, pero la experiencia impagable.

También otro equipo de Esquel jugará hoy la final, ya que el elenco Rojo de 28 de Junio jugará la final ante Costanera Sur en la categoría 2009/10/11.

El Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil entregará premios en cada una de las categorías, con trofeos y dinero en efectivo para los mejores tres equipos clasificados.

Además, está en juego la Copa Challenger que se la llevará la delegación más ganadora y habrá un premio Fair Play a la delegación más correcta.

LAS FINALES DE HOY

Final mujeres 2012/13 (15.50 hs)

Las Leonas de Rio Pico vs. Municipalidad de Gobernador Costa

Final mujeres 2009/10/11 (16.40 hs)

28 de Junio Rojo de Esquel vs. Costanera Sur de José de San Martín

Final varones 2017/18 (17.30 hs)

CAI Azul vs. CAI Naranja

Final varones 2015/16 (18.20 hs)

Costanera Sur de José de San Martín vs. Titanes de Gobernador Costa

Final varones 2014 (19.10 hs)

CAI de Comodoro Rivadavia vs. Deportes Rio Pico