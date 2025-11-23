22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 23 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportestorneo sanmartinianitoFutbol infantil
23 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Se juegan las finales del Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil

Increíble, en la categoría 2015/16, Costanera Sur le ganó a la CAI en semifinales
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Rompió el PRODE, sin lugar a dudas. Es que la victoria conseguida anoche por los peques de Costanera sobre la CAI de Comodoro Rivadavia quedará en el recuerdo de todos. Esta fue sin dudas la sorpresa de este torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil donde el elenco dirigido por Juan Pablo Diaz superó a la CAI por dos a uno y jugará hoy la final de la categoría 2015/16 frente a Titanes de Gobernador Costa.

 

Por otra parte, hay que señalar el tercer puesto logrado por Cebollitas de Esquel, en la categoría 2017/18, donde superó en la jornada de hoy a Costanera de José de San Martín por 8 a 3 en el partido por el tercer y cuarto puesto.

 

Hay que destacar que ha sido muy linda experiencia para Cebollitas porque pudo jugar ante los dos equipos de la CAI. Es cierto, los resultados fueron adversos, pero la experiencia impagable.

 

También otro equipo de Esquel jugará hoy la final, ya que el elenco Rojo de 28 de Junio jugará la final ante Costanera Sur en la categoría 2009/10/11.

 

El Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil entregará premios en cada una de las categorías, con trofeos y dinero en efectivo para los mejores tres equipos clasificados.

 

Además, está en juego la Copa Challenger que se la llevará la delegación más ganadora y habrá un premio Fair Play a la delegación más correcta.

 

 

LAS FINALES DE HOY

 

Final mujeres 2012/13 (15.50 hs)

 

Las Leonas de Rio Pico vs. Municipalidad de Gobernador Costa

 

Final mujeres 2009/10/11 (16.40 hs)

 

28 de Junio Rojo de Esquel vs. Costanera Sur de José de San Martín

 

Final varones 2017/18 (17.30 hs)

 

CAI Azul vs. CAI Naranja

 

Final varones 2015/16 (18.20 hs)

 

Costanera Sur de José de San Martín vs. Titanes de Gobernador Costa

 

Final varones 2014 (19.10 hs)

 

CAI de Comodoro Rivadavia vs. Deportes Rio Pico

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Innovación para frenar la tucura
2
 El Gardelito de la laguna La Zeta
3
 Tejo, encuentros y comunidad: el barrio 28 de Junio sigue creciendo
4
 Continúa el buen clima en Esquel
5
 Monteoliva y Presti asumirán Seguridad y Defensa tras la salida de Bullrich y Petri
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -