22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43
25 de Noviembre de 2025
|
Por Redacción Red43

La cónsul de Chile en Esquel habilita una oficina para atención directa

Sonia de Andraca abrió un nuevo espacio en su domicilio de Roca 981 para responder consultas a la comunidad, tras el aumento de inquietudes por las elecciones en Chile y el movimiento fronterizo de verano. Atención también al 15647071.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Rosa Sonia de Andraca Riquelme, Cónsul Honoraria de la República de Chile en Esquel, se refirió a la incorporación de un espacio para atender consultas. 

 

"Ya estoy recibiendo gente con un horario especial. La dirección es Roca 981, es mi casa pero tengo una parte que es oficina", comentó. 

 

Sonia asegura que desde su designación ha atendido numerosas consultas y que, aunque cuenta con un teléfono para responder inquietudes, decidió habilitar este espacio porque "la gente necesita estar en contacto directo". 

 

Sonia detalla que hubo muchas consultas vinculadas a las elecciones realizadas en Chile, y agrega que también genera inquietud el flujo de personas que cruzan al país vecino durante el verano.

 

Para cualquier consulta acercarse a Roca 981, o comunicarse al 15647071. 

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: interrupción del tránsito en Trevelin este martes
2
 Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque
3
 Se olvidaron el pan en el horno: El descuido que provocó un principio de incendio en una panadería
4
 Continuará la alerta climática amarilla para mañana martes
5
 Esquel: se realizó la 2° Gran Peña Folclórica Municipal
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 Alicia Vallejos QEPD
5
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -