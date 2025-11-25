La cónsul de Chile en Esquel habilita una oficina para atención directa

Rosa Sonia de Andraca Riquelme, Cónsul Honoraria de la República de Chile en Esquel, se refirió a la incorporación de un espacio para atender consultas.

"Ya estoy recibiendo gente con un horario especial. La dirección es Roca 981, es mi casa pero tengo una parte que es oficina", comentó.

Sonia asegura que desde su designación ha atendido numerosas consultas y que, aunque cuenta con un teléfono para responder inquietudes, decidió habilitar este espacio porque "la gente necesita estar en contacto directo".

Sonia detalla que hubo muchas consultas vinculadas a las elecciones realizadas en Chile, y agrega que también genera inquietud el flujo de personas que cruzan al país vecino durante el verano.

Para cualquier consulta acercarse a Roca 981, o comunicarse al 15647071.

R.G.