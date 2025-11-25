Otra vez en El Pedregoso: Un pastizal ardió bajo el tendido eléctrico

Este lunes, poco antes de las 16:30, Bomberos Voluntarios de El Hoyo recibieron el aviso de un incendio en la zona de El Pedregoso, justo debajo del tendido eléctrico, en momentos en que se llevaba adelante un corte programado de energía. El móvil se dirigió de inmediato hacia el sector.

Vecinos actuaron rápidamente

Al llegar, las dotaciones constataron que se trataba de un incendio en pastizales ubicado bajo las líneas eléctricas. De acuerdo con lo informado, los vecinos habían logrado contener el avance del fuego, lo que permitió a los bomberos realizar la extinción final y el enfriamiento del área afectada para evitar reinicios.

En el lugar también trabajó personal de la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), Tránsito y el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF).

Recomendaciones y advertencias

Bomberos recordaron la importancia de mantener distancia ante incendios en instalaciones eléctricas, ya que se trata de escenarios de alto riesgo.

Además, reiteraron que las quemas están prohibidas según las Ordenanzas Municipales N° 065/2020 y 088/2021, que establecen multas para las quemas a cielo abierto fuera de temporada.

También remarcaron que, ante la presencia de humo o cualquier foco, hay que comunicarse de inmediato con Bomberos al 100 o la Brigada de Incendios: 105 / 4471 914

Finalmente, señalaron que es fundamental aportar información precisa y recordar que las denuncias falsas constituyen un delito.

O.P.