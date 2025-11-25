12°
24°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioEl PedregosoEl HoyoEpuyen
25 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Otra vez en El Pedregoso: Un pastizal ardió bajo el tendido eléctrico

El fuego comenzó en un pastizal bajo el tendido eléctrico y pudo ser controlado a tiempo, en una zona que continúa en alerta después del incendio de la semana pasada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes, poco antes de las 16:30, Bomberos Voluntarios de El Hoyo recibieron el aviso de un incendio en la zona de El Pedregoso, justo debajo del tendido eléctrico, en momentos en que se llevaba adelante un corte programado de energía. El móvil se dirigió de inmediato hacia el sector.

 

Vecinos actuaron rápidamente

 

Al llegar, las dotaciones constataron que se trataba de un incendio en pastizales ubicado bajo las líneas eléctricas. De acuerdo con lo informado, los vecinos habían logrado contener el avance del fuego, lo que permitió a los bomberos realizar la extinción final y el enfriamiento del área afectada para evitar reinicios.

 

En el lugar también trabajó personal de la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), Tránsito y el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF).

 

Recomendaciones y advertencias

 

Bomberos recordaron la importancia de mantener distancia ante incendios en instalaciones eléctricas, ya que se trata de escenarios de alto riesgo.

 

 

Además, reiteraron que las quemas están prohibidas según las Ordenanzas Municipales N° 065/2020 y 088/2021, que establecen multas para las quemas a cielo abierto fuera de temporada.

 

También remarcaron que, ante la presencia de humo o cualquier foco, hay que comunicarse de inmediato con Bomberos al 100 o la Brigada de Incendios: 105 / 4471 914

 

Finalmente, señalaron que es fundamental aportar información precisa y recordar que las denuncias falsas constituyen un delito.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: interrupción del tránsito en Trevelin este martes
2
 Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque
3
 Se olvidaron el pan en el horno: El descuido que provocó un principio de incendio en una panadería
4
 Continuará la alerta climática amarilla para mañana martes
5
 Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -