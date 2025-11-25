Trevelin conmemoró la llegada de los rifleros y refuerza su apuesta al turismo regional.

El municipio de Trevelin conmemoró un nuevo aniversario de la llegada de John Daniel Evans "El Galarza" y los Rifleros, en el marco de una jornada tradicional de desfile cívico-militar que convocó a toda la comunidad. Sin embargo, en el ámbito político, el intendente Héctor Ingram marcó un balance negativo del año, señalando las dificultades económicas y la falta de apoyo nacional y provincial.

Tradición y Convocatoria Comunitaria

El intendente Ingram agradeció el acompañamiento de la comunidad al "tradicional acto" y al "tradicional desfile", que se desarrolló con la participación de todas las instituciones, agrupaciones de caballos, vecinos de Trevelin y de los parajes y lugares aledaños.

"Es muy importante siempre todo el acompañamiento que tenemos de Trevelin, también de los parajes y de los lugares aledaños que se acercan a vivir este desfile y también a ser parte del desfile, que esto es lo más lindo que podemos ver," afirmó Ingram. La celebración se realizó en el marco de los 140 años que cumple la llegada de Fontana y los Rifleros, viviéndose una "jornada muy linda".

Balance de Gestión: Un Año "Muy Difícil"

Al evaluar el año, Ingram no fue ajeno a la situación social y económica que atraviesa la ciudadanía, indicando que el balance ha sido "un año que ha sido muy difícil, con un fin de año que estamos viendo a ver cómo va a terminar."

El intendente señaló que la gestión municipal tuvo que enfrentar grandes obstáculos, principalmente por la falta de acompañamiento desde el Gobierno Nacional y la dificultad a nivel provincial. "Nos encontramos con muy escueto, muy difícil de poder de alguna manera poder trabajar y hacer cosas," expresó. Agregó que esta situación se refleja directamente en el día a día, en "los costos que hoy tienen y a lo que es la falta de trabajo" que viven los vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes.

Respecto a proyectos futuros, Ingram mencionó que si bien han trabajado y presentado planes (como un presupuesto y una tarifaria aprobados), la concreción de los mismos para el 2026 "depende mucho de todo lo que suceda a nivel nacional y provincial, más allá de la voluntad y el trabajo que llevemos nosotros a nivel municipal."

Apuesta al turismo y trabajo regional

Frente a la crisis, Ingram destacó el impulso al turismo y la producción, áreas que considera positivas y que vienen creciendo año a año desde el inicio de su gestión. Subrayó que, tras una temporada de invierno prácticamente nula y una temporada pasada de verano que no fue buena, el atractivo de los Tulipanes y las Peonías toma mucha relevancia para mejorar la próxima temporada.

El municipio reafirma su compromiso con el desarrollo regional. "En pocos días más tenemos una reunión acá en la Secretaría de Turismo, en la cual está convocado el municipio de Esquel, el municipio de Trevelin y también del país vecino de Chile, tanto de Futaleufú como de Palena, para seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con el turismo y con esta región, que creo que es la mirada que le debemos dar todos."





Deportes: Fondo de Desarrollo y Calendario Extendido

Por su parte, el Secretario de Deportes y Recreación de Trevelin, Carlos Sainz, se refirió al desfile de la Secretaría y al cierre de actividades.

La delegación presentó "parte de las 40 actividades que tiene la Secretaría de Deportes en los diferentes espacios," incluyendo Lago Rosario, Sierra Colorada, Los Cipreses, Lago Futalaufquen, el Polideportivo y el CeDeM. El desfile incluyó a deportistas que han representado a la provincia de Chubut en selecciones, quienes actuaron como abanderados.

Sainz confirmó que, como todos los años, el 5 de diciembre se realizarán reconocimientos a quienes obtuvieron resultados de campeonato o subcampeonato en torneos provinciales, nacionales o argentinos, o que participaron como parte de selecciones.

Un punto positivo fue la implementación del Fondo de Desarrollo Deportivo, una "herramienta importantísima" que permitió acompañar a aproximadamente 60 deportistas y casi 15 equipos en sus participaciones nacionales. Sainz destacó la importancia de este recurso en un año "sumamente difícil en cuanto a la parte de los traslados y demás, bueno poder darles una mano y favorecer el desarrollo deportivo."

Finalmente, el secretario informó que, a diferencia de otros años, la Secretaría mantendrá las actividades hasta el 22 de diciembre, y reiniciará el calendario con la Aqua Colonia y la colonia Los Parajes a partir del 10 o 12 de enero.







