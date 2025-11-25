El Gobierno creará la Policía Migratoria para reforzar controles en fronteras

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la creación de la Policía Migratoria, una fuerza prevista en la Ley de Migraciones que asumirá el control de fronteras y aeropuertos. El nuevo cuerpo reemplazará a la Gendarmería en las zonas limítrofes y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los terminales aéreos.

“Hace falta profesionalizar Migraciones”, señalaron fuentes oficiales, que remarcaron que la decisión política ya está tomada y que se trabaja en el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto de la fuerza. El objetivo será intensificar los patrullajes y reforzar la prevención del ingreso de delincuentes y el combate a delitos como el contrabando.

La creación de la Policía Migratoria implicará la reasignación de recursos dentro de la órbita de Seguridad, ahora encabezada por Alejandra Monteoliva luego de que su jefa política, Patricia Bullrich, asumiera como senadora. Desde el Gobierno destacaron que “lo lógico es que Migraciones controle los pasos” y que ya existe una estructura administrativa montada para su funcionamiento.

Se prevé que el nuevo organismo estará integrado por efectivos provenientes de distintas fuerzas que deberán capacitarse especialmente para cumplir con las funciones migratorias. La medida se enmarca en la reorganización de seguridad que impulsa la gestión libertaria, que ya había anunciado meses atrás la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una agencia similar al FBI estadounidense.

R.G.