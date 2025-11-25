Deporte y emoción en la apertura de los Juegos Chubutenses de Personas Mayores

En la noche de ayer lunes, en Esquel, se realizó el acto oficial de apertura de la final provincial de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores.



Con la presencia de cientos de los participantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia, además de los locales y de los funcionarios que garantizan esta nueva edición.

La ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani, agradeció al intendente y a los participantes: “Hoy culmina una etapa que se inicia temprano en cada una de sus localidades, que después pasa a diferentes zonales y que hoy estamos disfrutando la final, donde encuentran más de 372 personas mayores, de un total casi de 600 que participaron”.



También, reforzó el sentido del deporte en la provincia: “No todos sus gobernadores priorizan a las personas mayores y realmente definen una inversión que es tan importante como esta. Tenemos un gobernador que ha priorizado al sector, que siempre está a disposición”.



El acto inaugural incluyó la presentación de las delegaciones, la tradicional ceremonia de la antorcha y el encendido del pebetero olímpico. Destacó Papaiani: “Entiendo que es un lugar de encuentro, de disfruten, más allá del deporte, más allá de la competencia, es el lugar que muchos de ustedes tienen para encontrarse con sus padres, compartir una comida, compartir un viaje y creo que esto es sumamente valioso, porque no solamente lo hacen las ciudades grandes, sino como vimos recién, forman parte de este programa, comunas rurales desde los lugares más recónditos de la provincia y todos en igualdad de oportunidades”.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, también estuvo presente en el acto inaugural y brindó un discurso a los presentes. Agradeció a todas las autoridades que posibilitaron la realización del evento y agregó: "Hoy vemos una foto extraordinaria, hermosa, pero esta foto, para que se concrete, requiere de mucha logística, de mucho trabajo, de mucho tiempo, en donde muchos, que quizás no son la cara visible de los ministerios, dedican muchas horas para que esto salga de la manera que tiene que salir".

A lo largo de esta semana, las personas mayores participarán en diversas disciplinas deportivas y recreativas pensadas para promover la actividad física, el encuentro intergeneracional, la integración y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

El intendente Matías Taccetta destacó que "en ese trabajo en conjunto con los adultos mayores, nosotros también aprendemos" y agradeció a la provincia el apoyo para una convocatoria tan grande realizada.

Los participantes compiten en diversas disciplinas adaptadas, entre ellas tejo, sapo, truco, newcom, ajedrez, tenis de mesa, orientación, paddle y caminata, compartiendo tres jornadas que combinan deporte, diversión y camaradería en un espacio inclusivo y federal.

