Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
Aquí, Cosquín: estos son los representantes de la Patagonia, elegidos en Esquel

Esquel fue sede del pre Cosquín, selección de representantes para viajar al escenario mayor del histórico festival. Y a su termino, una gran peña popular.
La ciudad de Esquel vivió una exitosa edición del Pre Cosquín, que reunió a artistas de toda la región patagónica en dos jornadas llenas de arte. Al finalizar el encuentro, quedaron definidos los representantes que viajarán a Córdoba para participar de las primeras instancias del tradicional Festival Nacional de Cosquín.

 

En el rubro Danza, resultaron ganadores Cornejo y Álvarez, de Lago Puelo.

 

En la categoría Pareja Tradicional; mientras que la pareja integrada por Palandri y Mancilla, de Esquel, se impuso en Pareja Estilizada.

 

En Solista de Malambo Femenino la ganadora fue Erica Torres, también de Esquel, y en Solista de Malambo Masculino el primer lugar quedó en manos de Dylan Rodríguez, de Comodoro Rivadavia. En Conjunto de Malambo se destacó el Ballet Tolkeyen, de Bariloche, y en Conjunto de Baile el reconocimiento fue para Sureras, provenientes del Alto Valle de Río Negro.

 

En Música, los solistas vocales seleccionados fueron Federico Quilodrán, de Cholila, y Dalcio Paterlini, de Esquel. La categoría Canción Inédita tuvo como ganadora a la obra “Soy Santa Cruz”, del grupo Nakel Neyu, de Perito Moreno. En Solista Instrumental, el elegido fue David Rojas, de Esquel.

 

Los artistas consagrados representarán a la sede Esquel en el Festival de Cosquín, uno de los encuentros culturales más importantes del país.

 

Desde la Municipalidad de Esquel se valoró el compromiso y el nivel de todos los participantes, y se agradeció profundamente el trabajo del jurado.

 

Gran Peña Municipal para celebrar el encuentro

 

El evento tuvo un gran cierre nocturno con peña y artistas de renombre en el mundo folclórico argentino como Daniela Azás, Pachi Herrera y Yamila Cafrune, mientras que en Danzas la evaluación estuvo a cargo de Silvia Zerbini, Mónica Díaz y Rodolfo González, quienes aportaron su experiencia y profesionalismo en cada instancia de selección.

 

