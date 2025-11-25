Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.

La Municipalidad de Esquel se encuentra llevando adelante la colocación de la bomba de agua en la nueva perforación realizada en Avenida Ameghino y Vuelta de Obligado, un trabajo indispensable para recuperar el riego en las plazoletas que actualmente se encuentran secas debido a la falta de abastecimiento.

En este momento, las plazoletas ubicadas en Avenida Ameghino entre Cámpora y Perón, así como en Avenida Perón entre Ameghino y Avellaneda, presentan un déficit hídrico debido a que la perforación que garantizaba el riego se secara por completo. Ante esta situación, el municipio decidió ejecutar una nueva perforación para restablecer el suministro y volver a poner en condiciones estos espacios públicos.

Con la colocación de la bomba, el municipio avanza en reactivar el sistema de riego y asegurar el mantenimiento de las plazoletas, lo que permitirá recuperar su aspecto y garantizar su correcto cuidado durante las próximas temporadas.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental señalaron que esta obra forma parte de las acciones permanentes de mantenimiento, optimización del uso del agua y fortalecimiento de la infraestructura urbana, priorizando la eficiencia y sustentabilidad en el manejo del agua teniendo en cuenta también el contexto de emergencia hídrica que atraviesa la ciudad.



T.B