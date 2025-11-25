22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43Riego UrbanoEmergencia hídrica
25 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.

Ante la sequía de la fuente anterior, el municipio instala una bomba de agua que asegurará el mantenimiento de las plazoletas. La obra prioriza la eficiencia en el contexto de emergencia hídrica de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel se encuentra llevando adelante la colocación de la bomba de agua en la nueva perforación realizada en Avenida Ameghino y Vuelta de Obligado, un trabajo indispensable para recuperar el riego en las plazoletas que actualmente se encuentran secas debido a la falta de abastecimiento.

 

En este momento, las plazoletas ubicadas en Avenida Ameghino entre Cámpora y Perón, así como en Avenida Perón entre Ameghino y Avellaneda, presentan un déficit hídrico debido a que la perforación que garantizaba el riego se secara por completo. Ante esta situación, el municipio decidió ejecutar una nueva perforación para restablecer el suministro y volver a poner en condiciones estos espacios públicos.

 

Con la colocación de la bomba, el municipio avanza en reactivar el sistema de riego y asegurar el mantenimiento de las plazoletas, lo que permitirá recuperar su aspecto y garantizar su correcto cuidado durante las próximas temporadas.

 

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental señalaron que esta obra forma parte de las acciones permanentes de mantenimiento, optimización del uso del agua y fortalecimiento de la infraestructura urbana, priorizando la eficiencia y sustentabilidad en el manejo del agua teniendo en cuenta también el contexto de emergencia hídrica que atraviesa la ciudad.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: interrupción del tránsito en Trevelin este martes
2
 Sábado cargado: Un vehículo sobre el boulevard, asados confundidos con quemas y un nuevo choque
3
 Se olvidaron el pan en el horno: El descuido que provocó un principio de incendio en una panadería
4
 Continuará la alerta climática amarilla para mañana martes
5
 Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -