El Festival Internacional de Blues ya tiene fecha

El productor de eventos local Rudy Murúa confirmó que habrá una nueva edición del Festival Internacional de Blues en febrero 2026, y por partida doble.



En exclusiva para Red43, contó entusiasmado: “vengo de reunirme con la Cámara de Prestador Turístico de Trevelin, con la Cámara de Comercio. La verdad que Trevelin apuesta mucho a la cultura”, explicó, ratificando el pueblo del Molino como sede para este 2026.



En 2025, la visita de la hija de B. B. King colmó de blues y público a la plaza de Trevelin, y en esta nueva edición apuestan a que el festival dure dos días con artistas ya confirmados: “Va a venir Crystal Thomas. Es una artista ya de renombre en Estados Unidos. Recibió varios premios desde el soul y el blues. Así que va a estar con un guitarrista que es italiano también, que anda girando por todo el mundo, que se llama Luca Giordano”.



Murúa confirmó el regreso de un artista de renombre en la música nacional argentina: “Voy a traer a Ricardo Tapia de La Mississippi, que ya ha venido en otras ocasiones a Esquel”, explicó.



Al ser dos días, esta edición tendrá también muchos más proyectos que llegan desde toda la Patagonia: “Vienen una banda de Trelew, una banda de Neuquén, de Bariloche, de Lago Puelo, de Esquel y Trevelin. En total son 29 músicos, más los artistas internacionales, más 4, son 33 músicos que van a estar en el escenario en Trevelin. Como estuvo muy bueno el año pasado, y se hizo en un solo día, el domingo, la reunión que tuvimos ayer me pidieron hacer en dos días”.



Nuestra región se consolida así como una base para el blues internacional, y el evento, una referencia para los amantes de la música.



SL

