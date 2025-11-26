22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43climahoy
26 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para un miércoles caluroso y ventoso

Las temperaturas comenzarán en 13°C en la madrugada y la sensación térmica llegará a 25°C. La radiación solar tendrá un nivel de riesgo catalogado como "Extremo".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel tendrá un miércoles 26 de noviembre con un marcado ascenso de la temperatura y condiciones ventosas, con ráfagas que se mantendrán durante todo el día. El pronóstico destaca el riesgo "Extremo" de la radiación solar (UV) durante las horas centrales.

 

 

Temperaturas en Ascenso y Sensación Térmica

 

La jornada comenzará con un cielo despejado y una temperatura de 16°C a las 02:00 horas, con una sensación térmica idéntica. A las 05:00 horas, la temperatura descenderá levemente a 13°C, bajo condiciones de nubes y claros.

 

El momento más caluroso del día se registrará a las 14:00 y 17:00 horas, cuando la temperatura máxima alcanzará los 24°C. La sensación térmica se mantendrá muy cercana, llegando a los 25°C en ambas franjas horarias. Hacia la noche, el termómetro descenderá a 19°C a las 20:00 horas y a 15°C a las 23:00 horas, con cielo parcialmente nuboso.

 

 

Viento constante y riesgo extremo de radiación

 

El viento será una constante en el clima de mañana, predominando la dirección Oeste (O) durante gran parte de la jornada. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales y de la tarde. A las 11:00 horas, el viento oscilará entre 15 y 44 km/h; a las 14:00 horas, entre 17 y 52 km/h; y a las 17:00 horas, entre 18 y 53 km/h. Incluso hacia la noche, a las 20:00 horas, el viento del Oeste mantendrá velocidades de hasta 47 km/h.

 

El pronóstico alerta sobre la peligrosidad del sol, especialmente al mediodía y en la tarde. A las 14:00 horas, el índice de Factor de Protección Solar (FPS) se ubicará en 11+, catalogado como "¡Extremo!" (FPS: 50+). La mañana también presentará un riesgo "Alto" (FPS: 15-25) a las 11:00 horas, con un índice de 7. No hay probabilidad de precipitación en todo el día.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El amor pudo más: salvó a su pareja y su hija de morir ahogadas, pero él no pudo salir
2
 Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido
3
 2027: Esquel se prepara para recibir un fenómeno astronómico sin precedentes
4
 Caso Colemil: Condenan a 18 años de prisión a Kevin Ledesma por homicidio agravado
5
 Peluca, maquillaje, uñas pintadas y aros: se disfrazó de su madre muerta para cobrar la pensión
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -