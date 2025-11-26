Esquel se prepara para un miércoles caluroso y ventoso

La ciudad de Esquel tendrá un miércoles 26 de noviembre con un marcado ascenso de la temperatura y condiciones ventosas, con ráfagas que se mantendrán durante todo el día. El pronóstico destaca el riesgo "Extremo" de la radiación solar (UV) durante las horas centrales.

Temperaturas en Ascenso y Sensación Térmica

La jornada comenzará con un cielo despejado y una temperatura de 16°C a las 02:00 horas, con una sensación térmica idéntica. A las 05:00 horas, la temperatura descenderá levemente a 13°C, bajo condiciones de nubes y claros.

El momento más caluroso del día se registrará a las 14:00 y 17:00 horas, cuando la temperatura máxima alcanzará los 24°C. La sensación térmica se mantendrá muy cercana, llegando a los 25°C en ambas franjas horarias. Hacia la noche, el termómetro descenderá a 19°C a las 20:00 horas y a 15°C a las 23:00 horas, con cielo parcialmente nuboso.

Viento constante y riesgo extremo de radiación

El viento será una constante en el clima de mañana, predominando la dirección Oeste (O) durante gran parte de la jornada. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales y de la tarde. A las 11:00 horas, el viento oscilará entre 15 y 44 km/h; a las 14:00 horas, entre 17 y 52 km/h; y a las 17:00 horas, entre 18 y 53 km/h. Incluso hacia la noche, a las 20:00 horas, el viento del Oeste mantendrá velocidades de hasta 47 km/h.

El pronóstico alerta sobre la peligrosidad del sol, especialmente al mediodía y en la tarde. A las 14:00 horas, el índice de Factor de Protección Solar (FPS) se ubicará en 11+, catalogado como "¡Extremo!" (FPS: 50+). La mañana también presentará un riesgo "Alto" (FPS: 15-25) a las 11:00 horas, con un índice de 7. No hay probabilidad de precipitación en todo el día.



T.B