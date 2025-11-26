22°
Esquel, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
26 de Noviembre de 2025
Hay tiempo para vivir: el final de la tierra llegaría dentro de mil millones de años

Lo dice un estudio de la NASA tras una serie de 400 mil simulaciones. En que se convertiría y el impacto que podrían tener el calentamiento global y la contaminación.
A lo largo de la historia, la humanidad buscó descifrar uno de los enigmas más inquietantes de su existencia: el destino final de la Tierra. Entre teorías catastróficas y proyecciones que circulan en Internet, un reciente estudio de la NASA —respaldado por complejas simulaciones realizadas con una de sus supercomputadoras más avanzadas— ofrece una respuesta más precisa y científica sobre cómo podría producirse ese desenlace.

 

Según los resultados publicados por el equipo de astrofísicos de la agencia espacial estadounidense, la Tierra dejará de ser habitable en el año 1.000.002.021, es decir, dentro de mil millones de años. La cifra surge de una serie de 400.000 simulaciones computacionales realizadas para analizar la evolución del Sol y su impacto sobre los planetas del sistema solar.

 

Los científicos explicaron que, a medida que el Sol agote su hidrógeno, que es el combustible que alimenta sus reacciones nucleares, comenzará un proceso de expansión y transformación que lo convertirá en una “gigante roja”, una fase estelar que marcará el principio del fin para la Tierra.

 

“El futuro del planeta está intrínsecamente ligado al del Sol. Cuando nuestra estrella entre en su etapa final, su tamaño aumentará millones de veces, alterando la órbita terrestre y desintegrando lentamente la atmósfera y la corteza del planeta”, señalaron los expertos.

 

El estudio realizado junto con astrónomos del University College de Londres y la Universidad de Warwick, concluyó que existen dos escenarios posibles: el primero es que la Tierra sea absorbida completamente por el Sol; el segundo, que colapse y se desintegre antes de ser absorbida, producto de las llamadas fuerzas de marea gravitacionales.

 

El doctor Edward Bryant, autor principal del informe, explicó el proceso de forma sencilla en una entrevista a Daily Mail. “Así como la Luna genera las mareas atrayendo los océanos de la Tierra, nuestro planeta también ejerce una atracción sobre el Sol. A medida que la estrella se expande, esa interacción se intensifica y provoca que la órbita de la Tierra se contraiga, girando en espiral hacia el interior hasta su desintegración total”, remarcó.

 

A pesar de que el fin del planeta, según la NASA, se producirá dentro de miles de millones de años, los científicos advierten que la vida humana podría extinguirse mucho antes. El progresivo calentamiento global, la contaminación y la disminución del oxígeno están creando condiciones que podrían hacer la Tierra cada vez menos habitable en los próximos siglos.

 

“El planeta no llegará a esa fecha si antes no logramos frenar el impacto del cambio climático”, advirtieron los investigadores. “Incluso si sobrevivimos a nuestras propias acciones, el deterioro natural de la atmósfera y el aumento de la radiación solar harán que los ecosistemas colapsen millones de años antes del evento final”, dijo para tratar de llevar conciencia a la sociedad.

 

Frente a este panorama, algunos científicos y empresarios tecnológicos, como es el caso de Elon Musk, apuestan por la colonización de otros planetas, como una forma de garantizar la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, los expertos sostienen que estos proyectos son soluciones temporales y accesibles solo para una minoría.

 

 

 

