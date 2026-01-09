Incendio PNLA: así avanzó el fuego

El Parque Nacional Los Alerces informó que durante el jueves 8 de enero se registró una jornada de comportamiento extremo del incendio que afecta al área protegida. En ese contexto, los trabajos planificados estuvieron enfocados en la protección de la vida y los bienes de las personas, mediante una estrategia interjurisdiccional desarrollada en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.

Del operativo participaron combatientes del Parque Nacional Los Alerces junto a brigadistas de los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, además de integrantes de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut. Según el parte, durante la jornada se registró una temperatura máxima de 29°C, una humedad relativa mínima del 25% y vientos de entre 25 y 35 km/h, con direcciones variables y predominio del sector oeste.

Desde el organismo se indicó que estas condiciones meteorológicas adversas representaron un factor de riesgo adicional tanto para el despliegue de los combatientes en el terreno como para la logística y la operación de los medios aéreos. Ante este escenario, las tareas se orientaron principalmente a la protección de viviendas de pobladores, infraestructura de prestadores turísticos y estructuras operativas del Parque Nacional Los Alerces.

La densa presencia de humo condicionó la seguridad en los desplazamientos de los equipos, tanto en zonas de pendientes y quebradas como en la navegación lacustre de apoyo, y restringió en distintos momentos la posibilidad de operación de aeronaves por la baja visibilidad. En paralelo, se dispuso el trabajo de maquinaria vial para la apertura de franjas de contención en el sector de laguna Froilán, complementando las tareas de despeje realizadas sobre la Ruta 71 y caminos internos.

Asimismo, los equipos de guardia destinados a las poblaciones permanecieron trabajando con móviles autobombas y camiones cisterna en predios rurales, mientras que patrullas de vehículos livianos recorrieron de manera permanente los caminos para despejar caídas de árboles y asistir en requerimientos logísticos. Los equipos técnicos realizaron el monitoreo del avance del fuego mediante drones con cámara térmica, análisis meteorológicos e imágenes satelitales, priorizando la seguridad de los combatientes.

Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina colaboraron en el control de accesos viales y la seguridad de los pobladores. Desde la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN) se activó el sistema de relevos y se aguardó el arribo de nuevos contingentes de brigadistas.

Finalmente, se recordó que durante el jueves 8 la Ruta 71 se mantuvo con tránsito restringido entre Portada Norte y Quebrada del León, mientras que en el tramo Portada Centro–Quebrada del León los servicios turísticos se prestaron con normalidad. Además, continuó vigente la prohibición del uso de drones en todo el Parque Nacional Los Alerces por razones de seguridad aérea.

R.G.