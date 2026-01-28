Decisiones humanas equivocadas y más tormentas, los factores que “achican” las playas

La sensación de que las playas están cada vez más angostas no es un espejismo. Así lo confirmó el geólogo Federico Isla, doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET, durante una entrevista con el programa "Hora Pico," que se emite por La Brújula 24. Según explicó, la pérdida de arena en distintos sectores de la costa atlántica responde a una combinación de cambio climático, mayor frecuencia de tormentas del sur y decisiones humanas que agravan el problema.



Isla señaló que el aumento de sudestadas y temporales intensos generó erosión desde el norte de Chubut hasta el Partido de la Costa, con impactos visibles en Monte Hermoso, Pehuen Co, Claromecó y otras localidades. A ese escenario natural se suma, según el especialista, el mal manejo de las defensas costeras. “Muchas veces se opta por poner piedras o acorazar dunas para proteger propiedades, pero eso frena la erosión en un punto y la agrava en la playa, que pierde arena”, advirtió. En ese sentido, remarcó que el recurso original de muchas localidades es justamente la playa y que su degradación termina afectando al turismo.



Sobre el avance de balnearios y paradores, Isla sostuvo que el problema no es solo la ocupación, sino la falta de control. Indicó que corresponde a los municipios y a las áreas de turismo regular la cantidad de carpas, el ancho de los pasillos y el espacio libre para el público. “Si la playa se achica, también debería achicarse la zona concesionada”, afirmó.



Consultado sobre si la costa retrocede año tras año, el geólogo confirmó que existen sectores donde la línea costera avanza tierra adentro, a lo que se suma el desbalance provocado por tormentas cada vez más frecuentes y el aumento de la temperatura del agua. “Hay procesos naturales de retroceso, pero hoy están potenciados”, explicó.



En cuanto a posibles soluciones, Isla fue claro: “Si falta arena, hay que poner arena”. Planteó que tanto Pehuén Co como Monte Hermoso cuentan con grandes reservas cercanas, como las zonas de médanos hacia Baterías o Coronel Dorrego, y que con estudios de impacto ambiental se podrían realizar repoblamientos de playa con arena más gruesa para garantizar estabilidad. “No se trata de improvisar, sino de calcular volúmenes, longitudes críticas y trabajar antes de la temporada”, detalló.



Finalmente, recordó que las playas son de dominio público y jurisdicción provincial, por lo que consideró clave que Provincia asuma un rol activo, como ocurrió en otros sectores de la costa bonaerense. “La idea es recuperar playas como eran décadas atrás y sostenerlas en el tiempo. Si no se hace nada, el problema va a seguir creciendo”, concluyó.











