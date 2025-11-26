12°
24°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago Puelo
26 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Riesgo máximo en Lago Puelo: Cualquier columna de humo será denunciada

La municipalidad reforzó controles y pidió reportar de inmediato cualquier señal de fuego ante el estado crítico de la temporada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo recordó que continúa en vigencia la Resolución Municipal N.º 463/25, que establece la prohibición absoluta de realizar fuego al aire libre en todo el ejido, incluso en espacios recreativos y campings. La medida se aplica en un contexto de sequía prolongada y condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios forestales en la Comarca.

 

La determinación se mantendrá hasta nuevo aviso y contempla un criterio operativo estricto: toda columna de humo será considerada señal de alerta y pasible de denuncia inmediata. El objetivo es favorecer la detección temprana de posibles focos ígneos y agilizar la respuesta de los equipos de emergencia.

 

Un antecedente marcado por incendios evitables

 

En temporadas anteriores se registraron incidentes originados por fogones mal apagados y quemas en épocas no permitidas, situaciones que derivaron en intervenciones de magnitud. Con el actual nivel de sequedad del ambiente y la presencia de material combustible en bosques y zonas periurbanas, cualquier foco (por mínimo que parezca) puede escalar rápidamente.

 

La resolución municipal alcanza a todas las actividades que impliquen uso de fuego, incluidas las recreativas como cocinar al aire libre. El objetivo principal es reducir al máximo los factores que puedan detonar un incendio en un escenario con alta vulnerabilidad ambiental.

 

 

Cómo se aplicará la vigilancia

 

El municipio indicó que cualquier columna de humo dentro del ejido será tratada como un posible foco. Para sostener la vigilancia y acelerar los tiempos de respuesta, se solicita a la comunidad informar de inmediato ante la detección de humo o fuego.

 

Dónde denunciar o pedir asistencia

 

Los canales oficiales para realizar avisos son:

 

  • Bomberos Voluntarios: 100

     

  • Brigada Golondrinas: 4471914

     

  • Delegación de Protección Ciudadana Provincial Golondrinas: 103

     

  • Protección Civil Municipal: 2944 811159

     

La Municipalidad reiteró que la prohibición seguirá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo y que se continuará monitoreando la situación día a día.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Iba manejando por la Ruta 40 cuando el motor se prendió fuego y el auto terminó incendiado
2
 Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.
3
 Los 60 modelos Ferrari llegaron al "Fin del Mundo" tras una extensa travesía.
4
 Cinco días para vivir la tradición: Gualjaina anuncia su gran Fiesta
5
 El chofer de un viaje de egresados, positivo de cocaína y marihuana: casi lo linchan
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -