Riesgo máximo en Lago Puelo: Cualquier columna de humo será denunciada

La Municipalidad de Lago Puelo recordó que continúa en vigencia la Resolución Municipal N.º 463/25, que establece la prohibición absoluta de realizar fuego al aire libre en todo el ejido, incluso en espacios recreativos y campings. La medida se aplica en un contexto de sequía prolongada y condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios forestales en la Comarca.

La determinación se mantendrá hasta nuevo aviso y contempla un criterio operativo estricto: toda columna de humo será considerada señal de alerta y pasible de denuncia inmediata. El objetivo es favorecer la detección temprana de posibles focos ígneos y agilizar la respuesta de los equipos de emergencia.

Un antecedente marcado por incendios evitables

En temporadas anteriores se registraron incidentes originados por fogones mal apagados y quemas en épocas no permitidas, situaciones que derivaron en intervenciones de magnitud. Con el actual nivel de sequedad del ambiente y la presencia de material combustible en bosques y zonas periurbanas, cualquier foco (por mínimo que parezca) puede escalar rápidamente.

La resolución municipal alcanza a todas las actividades que impliquen uso de fuego, incluidas las recreativas como cocinar al aire libre. El objetivo principal es reducir al máximo los factores que puedan detonar un incendio en un escenario con alta vulnerabilidad ambiental.

Cómo se aplicará la vigilancia

El municipio indicó que cualquier columna de humo dentro del ejido será tratada como un posible foco. Para sostener la vigilancia y acelerar los tiempos de respuesta, se solicita a la comunidad informar de inmediato ante la detección de humo o fuego.

Dónde denunciar o pedir asistencia

Los canales oficiales para realizar avisos son:

Bomberos Voluntarios : 100

Brigada Golondrinas : 4471914

Delegación de Protección Ciudadana Provincial Golondrinas : 103

Protección Civil Municipal: 2944 811159

La Municipalidad reiteró que la prohibición seguirá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo y que se continuará monitoreando la situación día a día.

O.P.