12°
24°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloRío Blanco
26 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Se descompensó en plena caminata y terminó en un rescate

Un visitante tuvo que ser asistido este martes por la tarde luego de descompensarse mientras recorría la zona del río Blanco, en Lago Puelo. Su pareja fue quien pidió ayuda.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo informaron que, cerca de las 16 horas, recibieron el llamado de una mujer que solicitó ayuda urgente para su pareja, quien se había descompensado en plena zona de senderos, a la altura del río Blanco.

 

Ante el aviso, una dotación se dirigió al lugar para realizar la evaluación inicial y estabilizar al visitante afectado.

 

 

Debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso vehicular, el personal procedió a trasladarlo de manera manual hasta el otro lado de la pasarela del río Azul, donde ya se encontraba preparado el equipo del hospital para continuar con la atención médica.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido
2
 2027: Esquel se prepara para recibir un fenómeno astronómico sin precedentes
3
 Caso Colemil: Condenan a 18 años de prisión a Kevin Ledesma por homicidio agravado
4
 Peluca, maquillaje, uñas pintadas y aros: se disfrazó de su madre muerta para cobrar la pensión
5
 Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -