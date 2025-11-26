Se descompensó en plena caminata y terminó en un rescate

Los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo informaron que, cerca de las 16 horas, recibieron el llamado de una mujer que solicitó ayuda urgente para su pareja, quien se había descompensado en plena zona de senderos, a la altura del río Blanco.

Ante el aviso, una dotación se dirigió al lugar para realizar la evaluación inicial y estabilizar al visitante afectado.

Debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso vehicular, el personal procedió a trasladarlo de manera manual hasta el otro lado de la pasarela del río Azul, donde ya se encontraba preparado el equipo del hospital para continuar con la atención médica.

O.P