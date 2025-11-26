“Reír para entender el mundo”

En conmemoración del Día del Humorista, Lucía Pérez Marrero, profesora de teatro y actriz, compartió profundas reflexiones sobre el rol esencial y las dificultades de ejercer el humor en la sociedad contemporánea. Pérez Marrero, quien dirige la compañía teatral Metele que son Pasteles y actualmente actúa en la compañía La Cuática de Impro y Humor, enfatizó que el humor es una forma de ver el mundo que nos permite disentir de la rutina y la productividad social.

La mirada alternativa y el bienestar

Para Pérez Marrero, el humor significa “poder ver, poder observar la vida, la realidad, de una forma alternativa”. Mientras que la sociedad y la realidad tienden a imponer una vida diaria “rutinaria y productiva”, el humor ofrece un lado distinto, permitiendo observar las cosas con “otro lente”.

Esta perspectiva alternativa no está ligada al consumo, sino que se orienta al bien personal, a la capacidad de divertirse y disfrutar la vida. La actriz subraya que el humor es necesario para disfrutar, además de ser funcional. De hecho, el humor a menudo se define como “poner algo donde no va” o “poner un objeto donde no va”, un ejercicio vital para ver las cosas de manera diferente. En última instancia, esta práctica ayuda a “desenchufar un poco y sobrellevar la vida de otra manera”.

El humor, según la entrevistada, es más que un simple entretenimiento, lo considera una inteligencia, “una inteligencia que es casi suprema a otras”.

Los desafíos contemporáneos y la política

A pesar de la necesidad del humor, Pérez Marrero señaló que ser humorista en esta época conlleva dificultades, especialmente cuando hay situaciones en la actualidad que resultan difíciles para muchas personas. En esos momentos, “cuesta hacer humor, cuesta darse ese lujo de poder ver las cosas de otra forma porque quizás no están siendo buenas para muchas personas”.

Respecto a los temas más sensibles de abordar, la actriz indicó que la política le resulta el más difícil, sobre todo en ámbitos institucionales como las escuelas donde trabaja con adolescentes. En estos contextos, donde los jóvenes llevan sus opiniones a las escenas, es complejo trabajar temas polémicos para evitar que alguien se sienta “afectado o se sienta rechazado por algún tipo de opinión”.

No obstante, Pérez Marrero defiende que “el humor es político” y que es necesario que el humorista acompañe su trabajo con una “mirada crítica sobre la sociedad”. Aunque es difícil trabajar estos temas en un lugar institucional “donde hay que quedar bien con todos” y mantener un “humor tan blanco” que no moleste a nadie, la artista sostiene que el humor debe ser crítico y que el humorista debe ser fiel a sus convicciones siempre que sea posible.

El equilibrio entre la risa y el respeto

La sociedad ha cambiado, y con ella, las cosas que causan gracia. Pérez Marrero afirma que hoy simplemente se ríe de cosas distintas, lo cual es positivo.

Al abordar el equilibrio entre humor y respeto, la actriz ofreció una perspectiva clara: la clave para el humorista no es dejar de hacer humor con algo por miedo a “caer mal”, sino preguntarse sinceramente si ese tema es realmente gracioso. Existen temas, como hacer humor con las mujeres, la discapacidad o el racismo, que “ya no causan gracia”.

Este cambio de enfoque es visto como algo “genial” y mucho más “complejo y divertido”. La evolución del humor implica que hoy hay “muchas más cosas para reírse”, a menudo encontrando la diversión en cosas “más chiquitas”.

Mensaje para la celebración

En el Día del Humorista, Lucía Pérez Marrero dejó un mensaje central: permitirse ver las cosas con humor. Así, invitó a la sociedad a “dejar de querer ser productivo todo el tiempo” y funcional, a pesar de la necesidad de cumplir con actividades diarias.

Su llamado es a “darse el lujo”-en el trabajo, en la calle, o “en la cola del banco”- de poder “poner algo donde no va en la cabeza, en la creatividad, en la imaginación”. Finalmente, su mensaje incluye una invitación a consumir más humor, recordando que este “nos sigue haciendo crecer y nos hace mejor persona”.

Lic. Maira Flores.