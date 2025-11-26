Licitan obra de agua en el Ceferino para garantizar servicio a 151 lotes

El municipio de Esquel realizó este miércoles la apertura de ofertas para la obra de provisión de agua potable en el sector conocido como loteo Jara, en el barrio Ceferino. La iniciativa beneficiará a 151 lotes y representa —según las autoridades— un paso central en el proceso de urbanización de sectores que no cuentan con servicios básicos.



La obra, que contempla la construcción de dos cisternas para abastecer a los vecinos ubicados en zonas altas, forma parte de una serie de proyectos de infraestructura que el Municipio viene gestionando junto al Gobierno Provincial y la Cooperativa 16 de Octubre.



El intendente Matías Taccetta destacó que el avance es resultado de reclamos sostenidos de la comunidad y del compromiso asumido por la gestión municipal: “Dijimos que en la gestión íbamos a urbanizar todos aquellos sectores que lo necesitaban, de llevarle dignidad a la gente que hace tantos años está viviendo ahí, que no tiene agua potable. Este es el primer paso”.



Taccetta recordó que previamente se había concretado la obra de energía eléctrica y que, al igual que en Valle Chico, el municipio impulsa infraestructura destinada especialmente a los sectores que “menos tienen y más necesitan”.



El intendente agradeció al Gobierno de la Provincia y al secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, por los fondos que permitirán ejecutar la obra. Informó que se presentaron dos ofertas: Pasquini Construcciones SRL y Capman.



También remarcó que la zona alcanza a 151 lotes y que no se trata solo del loteo Jara, sino de un área más amplia que había sido preadjudicada sin contar con servicios, una práctica que la actual gestión busca desterrar. “No sirve de nada jugar con la expectativa de la gente… hay que trabajar ahora en llevar los servicios a aquellos vecinos que están soñando con tener un lugar donde construir una vivienda”, apuntó el intendente.



Taccetta adelantó que ya trabajan con Camuzzi en futuros proyectos de gas y recordó otras obras en marcha, como los 41 lotes del Ceferino y la obra de gas en Los Cóndores, de más de 450 millones de pesos.



Sobre el límite de urbanización, explicó: “Más no se puede porque vamos llevando la cisterna lo más alto posible… quien construya por encima de eso no va a tener la posibilidad de tener agua”.



Finalmente, llamó a evitar nuevos asentamientos irregulares: “No queremos que siga siendo así, es por eso que estamos trabajando en mayor cantidad de loteos. Anunciamos el sorteo de 120 lotes para los 120 años de nuestra ciudad”.



En tanto, Claudia Jara, referente del barrio, expresó la satisfacción de los vecinos tras años de reclamos “hay que agradecer al Intendente y a todo su equipo por el gran laburo que se ha hecho”, expresó.



Recordó que primero lograron el servicio de energía y ahora el agua, y que esperan avanzar en gas y cloacas. También pidió responsabilidad a quienes ocupan terrenos.



Por su parte, el gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, brindó detalles técnicos de la obra: “Son dos cisternas… una de tamaño más chico para rebombear agua a otra de mayor capacidad en una cota superior. Por las características del terreno y la diferencia de nivel, es la única forma de llevar a cabo esta obra”.



Explicó que abastecerá a 130 lotes más otros que hoy no cuentan con servicio, y que el sector fue definido en conjunto con la Cooperativa 16 de Octubre.



Indicó que tiene un plazo de ejecución de 180 días. “Creemos que la podemos hacer en menos tiempo, pero por tema climático siempre hay un periodo de tiempo que tenemos que tener en cuenta”.



En cuanto a los costos señaló que el presupuesto oficial “ascendía a 360 millones de pesos. Se presentaron dos ofertas: Pasquini por 323 millones y Capman por 399 millones. Ahora hay que estudiar las propuestas y avanzar con la adjudicación”.