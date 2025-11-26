Ola de calor: Trelew, Puerto Madryn y Rawson podrían superar los 36° hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles una jornada de altas temperaturas en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, donde se esperan máximas por encima de los 30 °C.

En Puerto Madryn, la mañana comenzó con 19 °C y el organismo prevé una tarde muy calurosa, con valores que podrían ubicarse entre los 33 y 34 °C, con cielo mayormente soleado y algunas nubes.

Trelew arrancó el día con 20 °C y también tendrá una jornada de calor intenso. El SMN estima una máxima cercana a los 35 °C, aunque algunos servicios privados de pronóstico indican que podría superar los 36 °C.

En Rawson, con registros similares a los de Trelew y los valores habituales en el valle, se proyecta una máxima entre 32 y 34 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

SL