Miércoles 26 de Noviembre de 2025
26 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Ola de calor: Trelew, Puerto Madryn y Rawson podrían superar los 36° hoy

Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en el día de hoy. Los detalles.
Por Redacción Red43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles una jornada de altas temperaturas en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, donde se esperan máximas por encima de los 30 °C.

 

En Puerto Madryn, la mañana comenzó con 19 °C y el organismo prevé una tarde muy calurosa, con valores que podrían ubicarse entre los 33 y 34 °C, con cielo mayormente soleado y algunas nubes.

 

Trelew arrancó el día con 20 °C y también tendrá una jornada de calor intenso. El SMN estima una máxima cercana a los 35 °C, aunque algunos servicios privados de pronóstico indican que podría superar los 36 °C.

 

En Rawson, con registros similares a los de Trelew y los valores habituales en el valle, se proyecta una máxima entre 32 y 34 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

 

SL

 

